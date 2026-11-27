CULIACÁN._ A fin de mantener el diálogo abierto y cercanía con los diferentes sectores económicos del estado, el Secretario General de Gobierno, César Julio Saucedo Barrón, junto al director de Vialidad y Transportes, Gustavo Toledo Ramos; y Reyna Angulo Valenzuela, subsecretaria de Asuntos Jurídicos, sostuvo una reunión con alrededor de 14 representantes de organizaciones de transporte público-urbano, aurigas, carga, entre otros, pertenecientes a Mazatlán.

Los funcionarios estatales escucharon las principales problemáticas y demandas del gremio, se informó en un comunicado.

“Fue una reunión muy productiva porque logramos con ellos una conexión y les dimos la confianza que era lo que ellos estaban buscando en este gobierno, quieren ellos resolver su problemática”, afirmó el director de Vialidad.

Se indicó que, tal como lo ha comprometido la Gobernadora, Graciela Domínguez Nava, se privilegia el diálogo con los diversos sectores, por lo que durante la reunión se acordó revisar cada uno de sus planteamientos y dar seguimiento legal a los temas que así lo requieren.