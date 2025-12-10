$!Gobierno del Estado no ha hecho más que tratar de maquillar lo que realmente pasa en Sinaloa por inseguridad: PRI

El Gobierno del Estado no ha hecho más que tratar de maquillar lo que realmente pasa en Sinaloa por la inseguridad que ya ha dejado más de 2 mil 300 asesinatos, más de 2 mil personas personas privadas de la libertad y más de 60 niñas y niños asesinados, enfatizó el presidente del PRI en la entidad, César Emiliano Gerardo Lugo.

“Nosotros estamos preocupados y ocupados en seguir señalando que el Gobierno estatal no ha hecho otra cosa más que tratar de maquillar lo que en realidad está pasando en Sinaloa, lo reclamamos nosotros hace aproximadamente tres semanas que no hay un Plan Sinaloa como sí diseñaron un Plan para Michoacán”, añadió Gerardo Lugo.

“Sale la Presidenta de la República a comentar que en Sinaloa no es necesario llevar a cabo un Plan Sinaloa como sí se llevó a cabo en Michoacán, pero por otro lado la contradicción, sale el Gobernador a decir que en Sinaloa sí hay un plan, la pregunta es cuál es el plan, si el plan es que la gente siga encerrada en su casa, que la gente siga con miedo, que sigan los levantones, que sigan las balaceras, que sigan las desapariciones y que sigamos con este miedo con el que hemos vivido durante más de un año pues ese plan a los sinaloenses no nos gusta para nada”.

En conferencia este miércoles en Mazatlán, dijo que Sinaloa no se encuentra nada bien y las estadísticas lo dicen muy claro.

“Sinaloa no se encuentra nada bien y las estadísticas nos lo dicen muy claro, tenemos ya más de 2 mil 300 asesinatos, más de 2 mil 178 desaparecidos y más de 60 niñas y niños asesinados durante esta ola de violencia que lleva más de un año”, subrayó el dirigente estatal del PRI.

Recalcó que el sábado anterior se vio cómo la Presidenta de la República citó a todos los integrantes de Morena a celebrar los 7 años de la Cuarta Transformación y seguramente lo hizo con recursos de los municipios, estados y Federación y ahora los minoristas también tienen miedo de trasladarse por las carreteras por la violencia y lo hacen en avión.

“Señoras y señores, en México no hay nada que celebrar, al contrario debería darles vergüenza y deberían pedirle disculpas a los mexicanos, a los sinaloenses y a cada uno de los habitantes de los municipios por los malos gobiernos que han tenido en Morena, nos han abandonado en temas tan delicados como la seguridad”, reiteró en el evento en el que estuvo acompañado por la secretaria general del PRI en Sinaloa, Lilina Cárdenas y por la presidenta de ese partido en Mazatlán y regidora, Maribel Chollet Morán, entres otras.

“Lo decía muy bien nuestra amiga presidenta del Comité Municipal y regidora: nosotros la secretaria general y un servidor todos los días andamos en carretera, todos los días nos trasladamos de una ciudad a otra y de verdad lo hacemos con el temor que tienen todas las familias sinaloenses de poder trasladarse de un municipio a otro, de no podernos trasladar en una camioneta más grande donde podamos venir más cómodos por el temor de que nos la vayan a robar como todo mundo tiene miedo a que le roben su vehículo”, continuó.