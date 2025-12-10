$!Gobierno del Estado no ha hecho más que tratar de maquillar lo que realmente pasa en Sinaloa por inseguridad: PRI

El Gobierno del Estado no ha hecho más que tratar de maquillar lo que realmente pasa en Sinaloa por la inseguridad que ya ha dejado más de 2 mil 300 asesinatos, más de 2 mil personas personas privadas de la libertad y más de 60 niñas y niños asesinados, enfatizó el presidente del PRI en la entidad, César Emiliano Gerardo Lugo.
“Nosotros estamos preocupados y ocupados en seguir señalando que el Gobierno estatal no ha hecho otra cosa más que tratar de maquillar lo que en realidad está pasando en Sinaloa, lo reclamamos nosotros hace aproximadamente tres semanas que no hay un Plan Sinaloa como sí diseñaron un Plan para Michoacán”, añadió Gerardo Lugo.
“Sale la Presidenta de la República a comentar que en Sinaloa no es necesario llevar a cabo un Plan Sinaloa como sí se llevó a cabo en Michoacán, pero por otro lado la contradicción, sale el Gobernador a decir que en Sinaloa sí hay un plan, la pregunta es cuál es el plan, si el plan es que la gente siga encerrada en su casa, que la gente siga con miedo, que sigan los levantones, que sigan las balaceras, que sigan las desapariciones y que sigamos con este miedo con el que hemos vivido durante más de un año pues ese plan a los sinaloenses no nos gusta para nada”.
En conferencia este miércoles en Mazatlán, dijo que Sinaloa no se encuentra nada bien y las estadísticas lo dicen muy claro.
“Sinaloa no se encuentra nada bien y las estadísticas nos lo dicen muy claro, tenemos ya más de 2 mil 300 asesinatos, más de 2 mil 178 desaparecidos y más de 60 niñas y niños asesinados durante esta ola de violencia que lleva más de un año”, subrayó el dirigente estatal del PRI.
Recalcó que el sábado anterior se vio cómo la Presidenta de la República citó a todos los integrantes de Morena a celebrar los 7 años de la Cuarta Transformación y seguramente lo hizo con recursos de los municipios, estados y Federación y ahora los minoristas también tienen miedo de trasladarse por las carreteras por la violencia y lo hacen en avión.
“Señoras y señores, en México no hay nada que celebrar, al contrario debería darles vergüenza y deberían pedirle disculpas a los mexicanos, a los sinaloenses y a cada uno de los habitantes de los municipios por los malos gobiernos que han tenido en Morena, nos han abandonado en temas tan delicados como la seguridad”, reiteró en el evento en el que estuvo acompañado por la secretaria general del PRI en Sinaloa, Lilina Cárdenas y por la presidenta de ese partido en Mazatlán y regidora, Maribel Chollet Morán, entres otras.
“Lo decía muy bien nuestra amiga presidenta del Comité Municipal y regidora: nosotros la secretaria general y un servidor todos los días andamos en carretera, todos los días nos trasladamos de una ciudad a otra y de verdad lo hacemos con el temor que tienen todas las familias sinaloenses de poder trasladarse de un municipio a otro, de no podernos trasladar en una camioneta más grande donde podamos venir más cómodos por el temor de que nos la vayan a robar como todo mundo tiene miedo a que le roben su vehículo”, continuó.
“Y tenemos que prácticamente venir en vehículos pequeños, en vehículos sepan para que no podamos correr con este riesgo para cuando menos minimizar el riesgo de que nos roben los vehículos, no podemos seguir en un Estado donde no tengamos esa libertad de poder visitar los municipios, de poder trasladarnos en nuestros vehículos de un municipio a otro, de que las familias puedan visitar a sus familiares hoy en esta época decembrina”.
Expresó que desafortunadamente del 4 de abril a la fecha que llegó a la dirigencia estatal del PRI no ha podido llegar a San Ignacio por la inseguridad y anteriormente no se podía llegar a Cosalá.
“Del 4 de abril a la fecha que llegamos como dirigencia y se los tengo que decir, no hemos podido llegar a San Ignacio, porque nos indican que no se puede entrar a San Ignacio, que hay un peligro en siquiera poder llegar o entrar a este municipio, así como tampoco habíamos podido entrar a Cosalá y hace como un mes o mes y medio pudimos entrar después de varios meses de dirigencia”, recalcó Gerargo Lugo.
“Es increíble que no podamos llevar a cabo nuestro trabajo, que no podamos visitar a nuestra militancia, que no podamos visitar a nuestros comités municipales, pero lo lamentable aquí es que las familias sinaloenses no puedan visitar a sus amigos y familiares en cada uno de estos municipios, esta es la realidad que está pasando en Sinaloa”.
Reiteró que este es el Sinaloa donde dice la Presidenta de la República que no hace falta un Plan, que no hace falta mandar 10 mil elementos como sí fueron enviados a Michoacán, que no hace falta invertir los millones de pesos como se invirtieron en Michoacán para reactivar la economía cuando claramente se ve que en Sinaloa la economía ha caído gravemente, que las empresas están cerrando, que los empleos se están perdiendo y que la gente está desesperada porque simplemente no hay trabajo, pero tampoco hay garantías para poder quedarse a trabajar en este Estado.
“Sí solicitamos que en vez de solicitar y en vez de gastar tantos miles de pesos, porque ya vimos que quizá también los morenistas tienen temor de trasladarse desde los diferentes estados del país en camión, en camionetas, porque ahora vimos una fila de morenistas en el aeropuerto de Culiacán, de Los Mochis y de Culiacán para ir a este circo del bienestar, a este festejo que llaman ellos, el festejar que están acabando con nuestro país, el festejar que los levantones crecen, que los homicidios crecen, que los feminicidios crecen, que las muertes de niños y niñas crecen”, agregó.
“Que el desempleo crece, que la inseguridad crece,e s lamentable que los de Morena estén festejando este tipo de situaciones o de acciones que están llevando a cabo como Gobierno”.
También dijo que ante el proceso electoral del 2027 el PRI se tiene que preparar para la parte electoral pues la mayoría de los estados del País, por no decir todos, se encuentran bajo un riesgo en el tema de seguridad y tienen que pensar también que no les coman el mandado como se dice popularmente, en la mesa, porque sí puede salir a votar la gente valiente, la que está harta, que están cansados de no encontrar medicamentos en el sector salud o de no tener buenas instalaciones para sus hijos en el tema educativo, entre otros.
“Aquí vamos a requerir de mucha gente valiente, gente comprometida, gente que tenga un compromiso con nuestros candidatos y candidatas, pero sobre todo aquellos ciudadanos que tengan un gran compromiso con nuestro País, con nuestra Estado y con los municipios , que también sean observadores ciudadanos y que se queden en la casilla hasta que tengamos el último resultado, hasta que tengamos el último voto contado”, subrayó.
“Incluso solicitar que escolten la casilla desde el lugar donde se encuentre la casilla hasta el Instituto para poder garantizar que no tengamos ningún embarazamiento de urnas en el camino, en el trayecto como ha sido denunciado muchas veces, estamos trabajando ya en eso, estamos trabajando que no nos suceda lo que nos ha sucedido en los últimos procesos electorales para ya estar preparados y listos, y que por supuesto podamos garantizar una fiesta democrática en el próximo proceso”.