$!Gobierno federal se compromete a un ‘mega’ operativo de seguridad para Mazatlán

Un “mega” operativo de seguridad carretero para Semana Santa con un C-5, incluyendo al Ejército y adelantarlo, anunció el Gabinete federal a empresarios de Mazatlán. Y de parte del sector hotelero, se pidió la creación de un plan de manejo de crisis y campaña nacional. La promesa de traerse el banderazo del operativo de seguridad nacional previo a la Semana Santa y de seis eventos nacionales para fortalecer al destino, fueron de los anuncios hechos por la Secretaria de Turismo federal Josefina Rodríguez Zamora a la comunidad empresarial del ramo turístico de Mazatlán y Culiacán. Tras casi 4 horas que duró la reunión de trabajo de empresarios de Mazatlán con el Gabinete de Seguridad y de turismo federal, tanto la Secretaria de Turismo federal Josefina Rodríguez Zamora y la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad, Marcela Figueroa Franco, y el director de Fonatur Sebastián Ramírez Mendoza, así como entraron a las instalaciones del sector naval salieron fuertemente escoltados, sin detenerse para dar entrevista.

Al término del encuentro, la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, adelantó que les aseguraron se creará un “mega” operativo de seguridad donde se integre el Ejército Mexicano y un C-5 para las carreteras a Los Mochis, Culiacán y Durango. El operativo de seguridad carretero con C-5 incluirá al Ejército para auxiliar a vacacionistas y presupuesto de promoción, anunció el Gabinete federal a empresarios de Mazatlán. “Es que el operativo ya se dio a conocer, está, la verdad, impresionante. Se va a hacer un nuevo C5 que anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Marcela también lo informó. Están buscando también una base para la Guardia Nacional. Y se presentó todo el operativo que hay a nivel estatal. Y sobre todo también, principalmente aquí en Mazatlán y los alrededores, en las carreteras, Pueblos Mágicos, Pueblos Señoriales, todo el trabajo que se hace de manera conjunta cuando vienen los cruceros, para acompañarlos a Malpica, El Quelite y esos Pueblos Señoriales con vocación turística que tenemos alrededor de Mazatlán”.

Mientras que el empresariado solicitó un plan de manejo de crisis y blindaje carretero permanente, la funcionaria estatal aseguró que el operativo de Semana Santa se anunciará desde antes para crear confianza en quienes estén planeando venir en Semana Santa y de Pascua. ”Fue una reunión muy productiva, sobre todo porque todos los temas que se trataron, pues tanto, primero que nada, muy agradecidos siempre con la Federación y todo el apoyo en la coordinación interinstitucional que se ha tenido en temas de seguridad. Todos los empresarios agradecieron y reconocieron los esfuerzos que han estado haciendo en temas de seguridad en todo el Estado y también aquí en Mazatlán específicamente. Se solicitó adelantar el anuncio del operativo para Semana Santa. La Presidenta Estrella Palacios lo revisó, inmediatamente y ya confirmó la Secretaria Josefina, pues que se va a hacer con mayor anticipación”.

En temas de promoción, destacó que aplicarán una estrategia conjunta tripartita, como hace tiempo se realizaba con la participación del Gobierno federal, estado y empresarios. “Vienen grandes eventos próximamente y que nos va a estar apoyando en temas de recursos, en el plan de promoción con cooperativos y la buena noticia es que probablemente la semana que entra estaría ya para presentarles el plan que traemos de Sinaloa y en temas de recursos, lo cual es una extraordinaria noticia porque eso hace hace años que no se ha dado”. Además de señalar que fue solicitado se avance en el proyecto del Home Port al director de Fonatur, Sebastián Ramírez, quien dijo que la próxima semana regresará con un diagnóstico para establecer mesas de trabajo en Mazatlán. En la reunión de trabajo que sostuvieron funcionarios de turismo y de seguridad nacional, los empresarios pidieron fortalecer la estrategia de seguridad en los ejes carreteros para recuperar la confianza y mejore la afluencia turística. Mazatlán depende en un 80 por ciento del turismo que viaja por carretera, expuso el empresario y dirigente de la Asociación de Hoteles Tres Islas José Ramón Manguart Sánchez en su participación. “Nuestro turismo representa 88 por ciento carretero y solo el 12 por ciento es aéreo”. Manguart Sánchez expuso en su participación que es necesario se anuncien los operativos carreteros, por lo menos un mes antes de los periodos vacacionales de Semana Santa y de Pascua y de igual manera para cuando se acerque la temporada de verano. Agregó que el mercado nacional representa el 96 por ciento del gran total que llena las habitaciones, condominios y rentas vacacionales, mientras que el extranjero solo representa el 4 por ciento, así que debe priorizarse el blindaje de las principales vías de comunicación terrestres que conectan a Mazatlán. Como una manera de abonar a las bajas ocupaciones registradas en Mazatlán, puso en la mesa de trabajo que se gestionen ante la Comisión Nacional del Deporte la realización de eventos deportivos importantes y masivos en este destino, que cuenta con instalaciones de grandes ligas para su desarrollo y capacidad hotelera y de servicios de atención a los participantes y sus familias ante lo cual les anunciaron seis para el resto del año. El hotelero también le solicitó a la Secretaria de Turismo Federal Josefina Rodríguez Zamora que la siguiente asamblea o reunión de la ASETUR sea en este destino del Pacifico mexicano, como ya han beneficiado a otras ciudades del País. El empresario propuso al Gabinete de Seguridad federal encabezado por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Marcela Figueroa Franco, como la Marina, Militares y la Guardia Nacional, que sería muy oportuno instaurar una línea telefónica similar al 911, pero de atención exclusiva a turistas. Mientras que entre las propuestas de empresarios, solicitaron un plan de manejo de crisis y el blindaje carretero permanente para recuperar la confianza y mejore la afluencia turística.