Gobierno Municipal e infantes del CRIT participarán en nueva liberación de tortugas

En busca continuar con el desarrollo y la conservación de especies marinas, Gobierno de Mazatlán y la Operadora y Administradora de Playas estarán realizando una nueva jornada de liberación de tortugas en la que participarán los pequeños miembros del Centro de Rehabilitación e Integración Teletón.

La Alcaldesa Estrella Palacios comentó que estas acciones se llevan a cabo para seguir concientizando el cuidado ambiental en gente de todas las edades, así como el respeto a la biodiversidad que abunda en el océano Pacífico, ya que además estás actividades son muy solicitadas por los niños y niñas.

“Quisiera aprovechar la oportunidad para invitarlos a que nos acompañen, tentativamente el próximo 14 de octubre en (Hotel) Park Inn, para una nueva liberación de tortugas en la que estaremos acompañados de los niños y niñas del CRIT. Es un momento muy especial que también genera mucha conciencia ambiental y es para que las niñas, niños y jóvenes de Mazatlán que quieran participar de esta actividad, se sumen”, dijo Palacios Domínguez.

“Mucha gente siempre me pregunta que cuándo va a ser la próxima, pues ya lo tienen; vamos a poner en las redes sociales el horario exacto para que nos acompañen y es también parte de la agenda ambiental que tenemos aquí en el Ayuntamiento de Mazatlán”.

Cabe señalar que la liberación de tortugas es el resultado de un trabajo de protección que inicia desde el resguardo de los huevos, vigilancia en su desarrollo hasta que alcanzan la madurez necesaria para regresar al mar, que es cuando se involucran expertos para cerciorarse que las tortugas lleguen sanas y salvas a su hábitat.

CERTIFICACIÓN DE PLAYAS LLEGARÍA A FINALES DE ESTE MES

Sobre el tema de la certificación de playas que en un tramo del malecón, Estrella Palacios mencionó que podría ser a finales de este mes de octubre cuando se cumplan con todos los requisitos, ya que el principal de ellos es mantener los espacios libres de residuos y basura, algo que se buscar hacer a través de los programas de limpieza.

“Va muy bien. Tenemos ahorita nueve certificaciones que ya hemos cumplido y ahorita estamos por lograr la certificación de la Avenida del Mar. Esto nunca se ha logrado anteriormente y a finales de este mes yo creo que ya vamos a cumplir con todos los requisitos. Entonces, estamos muy contentos de poder tener esa certificación que va a ayudar mucho a elevar los estándares de calidad de nuestras playas aquí en Mazatlán”.

“Esta limpieza de playas que hacemos por parte de Operadora de Playas y la campaña de ‘Mazatlán te quiero limpio’, pues suma a que logremos este distintivo, ya que hay una campaña también nacional donde nos indican que hay que recolectar los microplásticos que pudieran haber en las playas”.