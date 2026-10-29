Mazatlán
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Gobierno Municipal habilita refugio temporal en el Instituto Cultural de Occidente

El espacio está listo para recibir y brindar atención a las familias que resulten afectadas por las intensas lluvias en el puerto
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/10/2026 18:08
29/10/2026 18:08

MAZATLÁN.- El Gobierno de Mazatlán, a través del Sistema DIF Municipal, habilitó un refugio temporal en las instalaciones del Instituto Cultural de Occidente para brindar protección y atención a las familias que lo requieran ante las intensas lluvias que se registran en el puerto.

A través de un comunicado, se informó que el espacio cuenta con atención médica a cargo de personal del DIF Mazatlán, así como alimentos, agua potable y ropa para atender las necesidades de las personas que requieran resguardarse durante la contingencia.

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Las familias que enfrenten afectaciones por las precipitaciones podrán acudir a este refugio, donde encontrarán un espacio seguro y recibirán asistencia mientras prevalezcan las condiciones climatológicas adversas.

El Gobierno Municipal, a través del DIF Mazatlán, mantiene coordinación con Protección Civil Municipal para atender a quienes necesiten apoyo, priorizando la protección y el bienestar de las familias mazatlecas.

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