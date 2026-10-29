$!Gobierno Municipal habilita refugio temporal en el Instituto Cultural de Occidente

MAZATLÁN.- El Gobierno de Mazatlán, a través del Sistema DIF Municipal, habilitó un refugio temporal en las instalaciones del Instituto Cultural de Occidente para brindar protección y atención a las familias que lo requieran ante las intensas lluvias que se registran en el puerto.
A través de un comunicado, se informó que el espacio cuenta con atención médica a cargo de personal del DIF Mazatlán, así como alimentos, agua potable y ropa para atender las necesidades de las personas que requieran resguardarse durante la contingencia.
Las familias que enfrenten afectaciones por las precipitaciones podrán acudir a este refugio, donde encontrarán un espacio seguro y recibirán asistencia mientras prevalezcan las condiciones climatológicas adversas.
El Gobierno Municipal, a través del DIF Mazatlán, mantiene coordinación con Protección Civil Municipal para atender a quienes necesiten apoyo, priorizando la protección y el bienestar de las familias mazatlecas.