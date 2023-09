MAZATLÁN._ El Gobierno no puede solo, independientemente de quien sea, requiere de que nos movamos para ayudarle a la sociedad si no los rezagos y los problemas van a ser mayores, enfatizó el presidente del Consejo de SuKarne, Jesús Vizcarra Calderón. ”Es seguro que el Gobierno no puede solo, puede haber líderes y gobernantes más buenos, menos buenos, pero si no nos movemos nosotros a ayudarle a la sociedad los rezagos y los problemas van a ser mayores”, dijo Vizcarra Calderón, quien preside una de las principales empresas exportadoras de carne del País y la asociación de ayuda a la población Salud Digna. Tanto al disertar la conferencia “Misión y Convicciones” la mañana de este martes como parte del desayuno empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana de Mazatlán, como en entrevista, expresó que independientemente de quien sea el próximo Gobierno federal se le debe de ayudar. ”Yo creo que el que sea hay que ayudarlo, hay que ayudarlo, hay que ayudar a la gente del Gobierno, es importante porque no pueden solos, por muy talentosos o no que sean, no pueden solos”, agregó el también ex Alcalde de Culiacán y ex Diputado federal.





Reiteró que hay una obligación que tienen quienes más tienen, la obligación de apoyar a quienes menos tienen. ”Hay una obligación que tenemos quienes más tenemos algo, talento, esfuerzo, tiempo, tenemos esa obligación mucho más allá que moral, una obligación real de ayudar, a mí todo lo que ayude a la gente voy a estar a favor”, añadió a pregunta expresa sobre si el próximo Gobierno federal debe continuar aplicando los programas sociales actuales. En la conferencia ante decenas de socios de la Coparmex, dirigentes empresariales e invitados, Vizcarra Calderón expuso que su vocación siempre fue comercial, desde niño iba con sus abuelos, con sus tías, cortaba guayabas y limones y los vendía, tenía otros niños que lo ayudaban a vender, también comerciaba lo que hacía su mamá y vendía huevos de las gallinas de su abuelo.

”Y ya me hice empresario en el colegio, mi mamá a pesar de que no teníamos una capacidad económica siempre nos mandó a un Colegio, Cervantes, en ese tiempo donde todos mis compañeros tenían una posición económica mejor que yo, pero yo les vendía las canicas, después se las ganaba y bueno, había un fruto ahí”, recordó el también dirigente empresarial. ”En 1969 mi papá se independiza de su patrón y compra una camioneta 1969, nueva, y empecé acompañando al comprador de cerdos, aprendí el negocio, a los 12 años vendí mi primer canal de res porque mi casa estaba a 50 metros del rastro, a 300 metros de un mercado y después nos fuimos a ser proveedores de ganado de los autoservicios en ese tiempo el MZ, Ley iniciaba el despegue también y por porcicultores importaban ganado”.

Entre otros puntos dijo que cuando tenía 17 años de edad ya tenía más de 100 camionetas trabajando para él, realizaba compras en Culiacán y los municipios vecinos, a los 18 años se quedó con el negocio, edad a la que dejó de estudiar como Ingeniero Agrónomo para dedicarse de lleno a trabajar. ”Me dediqué directo a trabajar y a ser líder por primera ocasión de 100 carniceros, engordadores, introductores de carne, a los 21 años ya estábamos casados mi esposa y yo, y a los 26 ya teníamos 5 hijos, cuando teníamos 3 años, precisamente aquí en Mazatlán, en el Hotel Camino Real veníamos de fin de semana con Jesús Aguilar y mi comadre, los dos que en paz descansen, y vieron a nuestro hijo que tenía un tumor cerebral”, continuó. ”Y eso me cambió la vida para bien, gracias a Dios, me hizo entender que no todo en la vida es negocio, no toda la vida es dinero y me movió mucho el tema de buscar alternativa, fracasé en dos fundaciones que hice y al final del día llegué al Hospital Civil y me pidieron que les ayudara para poder un techito, les digo esto no ocupa techito, ocupa gestión, un cambio”.

Enfatizó que dicho hospital tenía cuatro sindicatos y en 10 años se le hizo el mejor hospital público de primero y segundo nivel en la entidad y la gente está muy orgullosa de trabajar en él. ”Ahí aprendí que lo más importante es el diagnóstico temprano y es la prevención, duré 10 años, fueron bien bonitos, yo todo lo que hago lo disfruto y cuando también me enseño, me caló profundamente el Hospital, estuve en diferentes dirigencias desde las estatales, las locales, nacionales y en el 2002 terminé como Presidente del Consejo Nacional Agropecuario, perdí ser presidente del Consejo Coordinador Empresarial”, expuso el también ex Secretario de Economía en la entidad. Al buscar qué hacer buscó ser Diputado federal y al plantárselo al ahora ex Gobernador de Sinaloa Juan S. Millán lo logró e iniciaron, junto con varias personas sinaloenses, las gestiones de lo que ahora es la Supercarretera Mazatlán-Durango, la Presa Picachos y la Presa Santa María actualmente en construcción.

Además de que se impulsó lo que ahora es la Secretaría de Turismo en Sinaloa, entre otros proyectos como el impulso al mismo Centro Internacional de Convenciones de Mazatlán. Tras recalcar el impulso de más de 3 mil comités ciudadanos en Culiacán dijo que la gente quiere trabajar, pero necesita liderazgos. ”En el 2003, hace 20 años, en estos días los cumplimos, nace Salud Digna, que es el proyecto que más familia nos da, hoy tenemos 204 clínicas en el país, tenemos en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, cada mes atendemos a 2 millones 300 mil personas, es la segunda institución de salud más grande de este país, después del Seguro Social y estamos incursionando en áreas diversas, tenemos la Clínica de Hemodiálisis”, expresó. Además se cuenta con un área para identificar el efecto de los medicamentos en el cáncer y el próximo año se estará abriendo en la Ciudad de México una clínica de procedimientos como un hospital, continuó.