Gobiernos desestiman desapariciones de mujeres, acusa Colectivo

Mazatlán encabeza las estadísticas de desapariciones de mujeres en el estado, es algo que nos debería alarmar, pero las autoridades de los tres niveles de gobierno desestiman, se desinteresan de esa situación, reclamó Jaqueline López Leal, presidenta del Colectivo Historias de Venus.

“Es una simulación constante, están matando mujeres, es un crimen de estado”, declaró.

López Leal lamentó que cuando se hacen las denuncias, apresan al agresor y al día siguiente lo dejan libre.

“Las autoridades tienen que ponerse los lentes de género, los ministerios públicos, los jueces, las juezas, porque a veces no tenemos la cultura de la perspectiva de género, ¿Cómo es posible que va una mujer que está siendo violentada y le dicen que ella lo incitó, que ella lo provocó? La revictimizan en esos espacios donde se supone que van a ayudar”, alertó.

Mientras no se capacite al personal, advirtió, poco a nada se va a avanzar en los temas de violencia de género.

¿Qué ha pasado con la Alerta de Violencia de Género que se decretó para cinco municipios de Sinaloa? Se supone que uno de los puntos y acciones de ese programa es la capacitación de quienes atienden esos casos, sin embargo, hay denuncias y evidencias de que las revictimizan, ¿dónde está la capacitación?, cuestionó.

“Me parece irrisorio que las autoridades digan que no hay presupuesto suficiente, no hay un interés real, mientras no lo haya en los tres niveles de gobierno, poco a nada podrá servir que quizá vengamos a plazas, si no dan las aportaciones que se requieren, no podemos avanzar”, lamentó López Leal.

Y luego, recalcó, se asombran de que haya manifestaciones de las madres de desaparecidas, de las familias de las víctimas de violación, de desaparición, de feminicidio.

“Yo les decía, y parece ser un ejemplo muy fuerte, si a tu casa llegan y te dejan a tu hija en pedacitos, ¿cómo vas a reaccionar? ¿cómo reaccionas si el vecino viola a tu hija de 8 años? Y vas y denuncias y el agresor sale libre al día siguiente”, manifestó.