$!Golpea palapas y muro del malecón de Mazatlán fuerte oleaje generado por tormenta tropical Vance

El fuerte oleaje generado por la tormenta tropical Vance en su paso por el Océano Pacífico hacia el Golfo de California golpea las palapas y el muro de contención del malecón de Mazatlán la mañana de este jueves. Las fuertes olas revientan contra las bases de las palapas, las cuales ya han sido afectadas semanas antes por el paso de otros ciclones por el Océano Pacífico.





Por ello dichos restaurantes ubicados frente a la Avenida del Mar no han estado abiertos al público en las últimas semanas. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para las próximas horas oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como vientos de 29 a 30 kilómetros por hora y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Sinaloa y Nayarit.



