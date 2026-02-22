Golpean y encañonan a periodista de Noroeste durante bloqueos e incendio de vehículos en Villa Unión

Un reportero gráfico de Noroeste fue encañonado con un arma de fuego, lo golpearon con la palma de una mano en la cabeza, le quebraron la cámara fotográfica y le quitaron los dos teléfonos con que trabaja y su cartera con demás pertenencias, durante los bloqueos e incendio de vehículos que se registraron cerca del mediodía de este domingo en Villa Unión, al sur de Mazatlán.

Al atender el reporte de presuntos bloqueos e incendios en carreteras del sur de Sinaloa, el reportero gráfico acompañado de otro reportero de esta casa editora se dirigieron a investigar los hechos y al llegar al Bulevar Niños Héroes, en dicha Sindicatura, se percataron que un tráiler de doble remolque de conocida empresa de paquetería estaba cruzado en ambos sentidos, por lo que estacionaron la unidad en que viajaban frente a conocida tienda de conveniencia y se dirigieron a dar cobertura al bloqueo.

Fue en ese instante en que se percataron que hombres vestidos de negro y cargando bidones le rociaron combustible al tractocamión y a un vehículo sedán, por lo que el reportero gráfico empezó a grabar la acción.

Cuando se encontraba sobre el camellón central grabando el incendio de la unidad se le acercaron dos hombres y uno de ellos lo encañonó con una pistola, le quitó su cámara fotográfica y la tiró ahí mismo, además de despojarlo de los dos teléfonos celulares que portaba y su cartera con tarjetas y demás pertenencias.

“Me preguntaron que por qué estaba grabando y les expliqué que era para la prensa y me arrebataron los teléfonos y me exigieron mi cartera, y por último le arrebataron la cámara fotográfica y la estrellaron en el piso”, narró el reportero gráfico.

Los hombres armados se retiraron, por lo que los dos periodistas pudieron resguardarse en una tienda conveniencia, junto con personas que pasaban por el lugar y trabajadores del propio establecimiento, desde donde solicitaron apoyo a personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que enviara personal de instituciones de seguridad a resguardar la zona y evitar una agresión en el local contra todas las personas que ahí se encontraban.

Mientras tanto, algunos de los cerca de 30 hombres armados, vestidos de negro, algunos con capuchas, en motocicletas y camionetas se dirigieron al puente sobre el Río Presidio, en la Carretera Internacional 15 México-Nogales, realizaron diversos disparos de armas de fuego al aire y rociaron combustible a otros dos tráileres para prenderles fuego en el sentido al sur.

Fue cerca de media hora después cuando al lugar comenzaron a llegar elementos del Ejército Mexicano primero, minutos después elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal de Mazatlán que llegaron para brindar apoyo al personal de este diario.

Ya con el fuerte despliegue de seguridad fue posible salir a la carretera y minutos después hicieron lo mismo las demás personas que se encontraban resguardadas en la tienda y comercios aledaños.

Después de seguir documentando el bloqueo e incendios, el personal de este diario y de otro medio de comunicación que llegó al lugar se retiró hacia Mazatlán bajo el resguardo de patrullas de la Policía Preventiva Municipal que acudieron a brindar el apoyo de seguridad en la zona.

La racha de violencia que se vivió la tarde de este domingo en Villa Unión es parte de las reacción que inició en Jalisco y se extendió a diversos estados del país, entre ellos Sinaloa, tras el abatimiento de Nemesio Oceguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación Durante un operativo de seguridad en Tapalpa, en la entidad jalisciense.