$!Goza el Faro de gran concurrencia de visitantes hasta su cierre por altas temperaturas

La destacada afluencia de turismo en la ciudad durante la temporada vacacional permitió que el Faro de Mazatlán gozara este martes de una importante concurrencia de visitantes que acudieron desde temprano para conocer el espacio natural y completar el reto de los más de 300 escalones.

Tal y como se ha vivido en las últimas semanas, el Cerro del Crestón mantuvo sus puertas abiertas desde antes de las 6:00 horas, horario en el que los locales se dieron cita para sus ejercicios matutino, mientras que los turistas comenzaron a llegar a partir de las 8:00 horas en grupo de familias.

Los visitantes seguían arribando en transporte público, aurigas, pulmonías y las populares camionetas Van, en busca de un momento de recreación dentro de uno de los lugares más emblemáticos del puerto, que año con año recibe a miles de turistas nacionales e internacionales.