$!Goza el Faro de gran concurrencia de visitantes hasta su cierre por altas temperaturas

La destacada afluencia de turismo en la ciudad durante la temporada vacacional permitió que el Faro de Mazatlán gozara este martes de una importante concurrencia de visitantes que acudieron desde temprano para conocer el espacio natural y completar el reto de los más de 300 escalones.
Tal y como se ha vivido en las últimas semanas, el Cerro del Crestón mantuvo sus puertas abiertas desde antes de las 6:00 horas, horario en el que los locales se dieron cita para sus ejercicios matutino, mientras que los turistas comenzaron a llegar a partir de las 8:00 horas en grupo de familias.
Los visitantes seguían arribando en transporte público, aurigas, pulmonías y las populares camionetas Van, en busca de un momento de recreación dentro de uno de los lugares más emblemáticos del puerto, que año con año recibe a miles de turistas nacionales e internacionales.
Sin embargo, al marcar las 10:00 horas del día, los encargados del Faro optaron por cerrar el recinto debido a las altas temperaturas, que ya marcaban los 34 grados centígrados y una sensación térmica de hasta 41 grados, lo que aumentó la humedales e hizo más complicado el recorrido.
Las autoridades han recomendado a turistas y locales, no realizar actividades al aire libre después de las 10:00 horas, cuando los rayos del sol y el calor entran en su punto más fuerte y pueden causar casos de deshidratación y golpes de calor; motivo por el que el Faro cerró sus puertas hasta las 15:00 horas.
A pesar de los letreros de cierre temporal, muchas visitantes seguían llegando al lugar, aunque tuvieron que regresar decepcionados por no poder realizar el recorrido ni llegar a la cima. No obstante, se les daba la recomendación de regresar por la tarde.
Llaman a colocar señalamientos viales en la glorieta del Faro
Por otro lado, transeúntes y comerciantes de la zona, hicieron un llamado para pedir señalamientos viales en la glorieta del Faro, pues comentan que al no conocer el curso de la circulación, los turistas avanzan sus vehículos en sentido contrario y ocasionan accidentes en el área.
En dicha vialidad también entra el camión urbano Sábalo Centro y varios autotransportes.