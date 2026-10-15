Graciela Domínguez defiende respeto y diálogo con el Congreso de Sinaloa

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, afirmó que su vocación siempre ha sido de respeto y de división de poderes, algo que ahora que está el frente del Poder Ejecutivo estatal no podría ser de otra manera.

“Mi respeto para los 40 diputados, mi vocación siempre ha sido de respeto y división de poderes, no podía ser distinto, siempre desde mi experiencia legislativa, desde por allá en el 2007 que fui Diputada local siempre ha sido uno de los ejes rectores que me ha guiado en esta tarea”, comentó este jueves.

“Y por supuesto que hoy que encabezamos el Poder Ejecutivo nuestro respeto absoluto a la división de poderes y en ese sentido mi respeto al trabajo de los 40 diputados”.

Lo anterior lo manifestó tras declaraciones del Diputado local por el Partido Verde Ecologista de México, Rodolfo Valenzuela Sánchez, quien reclamó a la actual Gobernadora que no ha habido comunicación con el Congreso del Estado.

“Yo lo que puedo reiterar es que yo tengo respeto con todos los diputados y he tenido reuniones en buen ánimo con todos en el marco de nuestras funciones”, subrayó.

Domínguez Nava apuntó que con su gobierno no habrá trabas para informar a los diputados sobre cómo se ejercen los recursos públicos, porque siempre se tiene vocación de transparencia.

“Con nosotros nunca va a haber ningún problema porque nosotros tenemos vocación de transparencia y siempre va a existir esa transparencia; en el momento que se requiera cualquier secretario, director, nunca va a haber una negativa para que los diputados se reunan con ellos”, continuó.

“En el tema que hay interés siempre podrá haber reuniones de trabajo, ya las comparecencias siguen una ruta muy específica que es aprobada no solo por un diputado sino que tiene una ruta, pero no ocupamos que haya comparecencias para que haya siempre una interacción, un diálogo constante”.