Graciela Domínguez no ve motivos para que Rocha Moya deje de ser Gobernador

MAZATLÁN._ La Diputada federal por Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, dijo que no ve motivos por los cuales Rubén Rocha Moya debería de dejar de ser Gobernador de Sinaloa como lo solicitó un colectivo ciudadano a la autoridad electoral la revocación del mandato del Jefe del Poder Ejecutivo estatal por la violencia que se vive en el estado.

“Yo no veo motivos del por qué tendría que él dejar de ser Gobernador, lo que sí veo son voces interesadas que en lugar de sumar esfuerzos para enfrentar la circunstancia de inseguridad que estamos viviendo, pues son voces interesadas que tienen otros propósitos, no les interesa que en Sinaloa tengamos paz o más bien incluso no les ha generado mayor problema sino estar enfocados en que no quieren un Gobierno de la Cuarta Transformación”, añadió Domínguez Nava.

“Yo creo que se ha venido atendiendo (el problema de violencia en Sinaloa), una estrategia que el Gobierno federal ha diseñado, considero que se nota, principalmente en Culiacán no ha dejado de haber problemas, pero la actividad de una u otra manera está regresando, la sociedades nos están regresando a las actividades y creo que esa es una señal de que el Gobierno entonces está atinando la estrategia”.

Dijo no saber si esta problemática de violencia que se vive a partir del 9 de septiembre tras la detención en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada va terminar pronto, pero como ciudadanos se tiene que confiar en las acciones que está estableciendo el Gobierno, las instancias encargadas de proporcionar la seguridad.

“Difícil que ellos nos estén diciendo en qué consiste a detalle la estrategia porque, bueno, sería parte de lo que no podría decirse para que esto tenga efectos, pero yo creo que también hay que entender la dimensión del problema, el problema de la inseguridad aquí en Sinaloa se desató por la detención de alguien que está considerado no sólo en nuestro país sino a nivel internacional como alguien que se dedica a un delito de los más grandes en este país, una actividad más grande”, continuó.

“No estamos hablando de cualquier circunstancia y entonces hay que dimensionar la situación que detonó esta inseguridad y en esa medida evaluar la estrategia que se está implementando”.