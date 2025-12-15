Graciela Domínguez ratifica que quiere ser candidata de Morena por la gubernatura de Sinaloa

La Diputada federal Graciela Domínguez Nava repitió el mensaje que hizo la dirigencia de Morena Nacional para quienes tengan aspiraciones por algún cargo, de que tienen total libertad para levantar la mano, siempre y cuando respeten los tiempos de las próximas elecciones.

Tras ser cuestionada sobre el tema político, ante la víspera de un 2026 donde los partidos definirán a sus contendientes, sobre todo en Sinaloa rumbo a la sucesión en el Gobierno de la entidad en el 2027, reiteró que ahora le toca legislar cercana a la gente por el bienestar de las y los mexicanos así como del crecimiento del país y por eso anda recorriendo la entidad.

“Serán los ciudadanos quienes eligen, pues el partido se caracteriza por seleccionar a sus candidatos a través de encuestas internas”, expresó.

Pese a que no es la única en adelantarse a los tiempos, la ex Secretaria de Educación Pública Estatal, descartó sea acusada por actos anticipados de campaña porque el partido al que pertenece trabaja diferente a la oposición de acercamiento constante con la población.