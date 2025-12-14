$!Grafitis dañan espacios del Parque Lineal en Mazatlán

MAZATLÁN._ Varios espacios del Parque Lineal se encuentran dañados por grafitis, principalmente entre las avenidas Santa Rosa y Múnich, frente a la colonia Jaripillo.

Ahí, construcciones que se observan desocupadas y entre árboles, son las que están más dañadas por grafiti en sus paredes.

Pero la afectación también se encuentra en algunos de los grafitis artísticos que fueron impulsados durante la pasada administración municipal en paredes de construcciones del Parque Lineal, en la avenida Óscar Pérez Escobosa, conocida popularmente como Libramiento 2.