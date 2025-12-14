$!Grafitis dañan espacios del Parque Lineal en Mazatlán

MAZATLÁN._ Varios espacios del Parque Lineal se encuentran dañados por grafitis, principalmente entre las avenidas Santa Rosa y Múnich, frente a la colonia Jaripillo.
Ahí, construcciones que se observan desocupadas y entre árboles, son las que están más dañadas por grafiti en sus paredes.
Pero la afectación también se encuentra en algunos de los grafitis artísticos que fueron impulsados durante la pasada administración municipal en paredes de construcciones del Parque Lineal, en la avenida Óscar Pérez Escobosa, conocida popularmente como Libramiento 2.
En un recorrido por el lugar este domingo, también se observaron otros espacios dañados por grafiti como bases de instalaciones de equipo del sistema de electricidad y algunos postes.
En el resto del Parque Lineal, de la avenida Manuel J. Clouthier al Fraccionamiento Real Pacífico, las instalaciones o edificaciones del mismo se ven en mejores condiciones y son espacios más iluminados, aunque algunos de ellos también se encuentran en los últimos meses cerrados, sin que se utilicen para alguna actividad.
En otros se brindan apoyos a la población como los Centros de Atención Emocional Comunitario cerca de la colonia Jaripillo, mientras que otros espacios al aire libre se utilizan para impartir clases de zumba.
La mayor parte del Parque Lineal es aprovechada por la población para caminar y hacer ejercicio o simplemente trasladarse de un lado a otro ya sea a pie o en bicicleta.