Gran Acuario está en disposición de pagar pronto $46 millones por renta de espacios del anterior acuario: Alcaldesa

El Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés está en la mejor disposición de hacer el pago pronto de 46 millones de pesos que le adeuda al Ayuntamiento por la renta de espacios del anterior Acuario de Mazatlán y se está viendo qué espacios ya no utilizaría, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“En el caso del Acuario estamos en diálogo con los arrendatarios y ahorita estamos analizándolo con la Comisión de Hacienda de los regidores para poder pasarlo a Cabildo, el arrendatario reconoce el adeudo, que eso es muy importante mencionar, y está en la mejor disposición de hacer el pago pronto”, expresó Palacios Domínguez en entrevista.

“Entonces nosotros estamos muy contentos con esa noticia, pronto vamos a ya dárselos a conocer a todos los mazatlecos y estamos ahorita en diálogos para ver cuál será el uso que se le va a dar a las instalaciones del Acuario porque ahí hay un prorrateo que se estará haciendo de acuerdo a las necesidades que tienen los arrendatarios de uso, entonces en eso vamos”.

Agregó que ahorita se está platicando con todos los integrantes del Cabildo de Mazatlán puesto que este dictamen, una vez que sea formado y aprobado por la Comisión de Hacienda del Cabildo pasaría al Cabildo para su votación.

“Es lo que estamos ahorita analizando, estamos en ese análisis para que una vez los compañeros ya lo firmen el dictamen poderlo nosotros someterlo a votación, pero la buena noticia que les puedo decir a los mazatlecos es que el adeudo que se arrastraba de la administración anterior, que fueron nueve meses en la administración anterior con el ex Alcalde Édgar González, en esta administración también que estamos solicitando los pagos”, continuó.

“Todos esos meses el arrendatario está en la mejor disposición de pagar y aquí en adelante estamos viendo cómo vamos a quedar en el uso de las instalaciones y eso es importante porque es recurso público que es de los mazatlecos y nosotros vamos a estar siempre vigilantes que se pague ese adeudo que se tenía, desde este año es lo que estamos solicitando nosotros que se haga el pago y que se reconozca en total el adeudo”.

Subrayó que se está pidiendo que se pague lo que corresponde a los meses de adeudo por la renta de espacios como el del Show de los Lobos Marinos, el Pingüinario y el Aviario y el arrendatario está en la mejor disposición que así sea.

“Y lo que estamos viendo es el uso de las instalaciones, hacer un ejercicio de cuáles son las que realmente estarían utilizando para hacer el posible prorrateo, en eso vamos, son 46 millones de pesos que es lo que asciende el adeudo de las mensualidades”, dio a conocer Palacios Domínguez.

“Yo creo que esta semana ya les tendremos noticias porque estamos esperando socializar el tema con todos los regidores, regidoras, que todos estemos de acuerdo, la Comisión que presenta el dictamen, que ya van muy avanzados en cuanto a ese dictamen de la Comisión de hacienda que tendría que hacerse y ya posteriormente pasarlo a Cabildo”.

Ha trascendido que el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés ya no seguirá rentando algunos de los espacios del anterior Acuario de Mazatlán, de los que tiene un adeudo de nueve meses de la administración municipal anterior y de todos los meses de la actual administración municipal.