$!Gran Acuario Mazatlán anuncia apertura de nuevos espacios

El Gran Acuario Mazatlán está celebrando tres años de operar y anunció la próxima apertura de un Pingüinario y nuevos hábitats de tigrillo y mono araña, así como la proyección de un santuario para lobos marinos rescatados.
El lugar registra 2.3 millones de visitantes desde su apertura a la fecha, destacó el director Simon Norris.
Lo que se viene son más atractivos como el nuevo Pingüinario, dijo, que estimó que en menos de 15 días se estaría inaugurando con la exhibición de cuatro especies, incluyendo la cría nacida localmente, y que contará con instalaciones al aire libre y de mayor contacto con los visitantes, de mayor amplitud y temperaturas, dentro del edificio actual.
“Ya estamos esperando el regreso de los pingüinos al Acuario. Los pingüinos no se fueron, han estado siempre aquí, solo están de vacaciones”, comentó.
“Bueno, estamos post-remodelando su nuevo lugar, estamos poniendo los últimos toques de la obra en el nuevo hábitat de pingüinos que está aquí dentro del edificio, no afuera. Y la idea era de hacer la inauguración en el aniversario, pero vamos a tardar una semana más. Siempre hay que que crecer y desarrollar el Acuario”.
El director del Gran Acuario Mazatlán también destacó la suma del sitio de exhibición de dos especies que han sido rescatadas, como el tigrillo y el mono araña, dentro del Hospital de Fauna.
“Hemos hecho una pequeña inauguración. No es un gran exhibición de gran escala, pero hemos inaugurado dos nuevos hábitats para el Hospital de Fauna. Con historia un poquito más complicado, pero llegaron hace más de un año, un mono araña que se llama ‘Chanel’ que lo encontraron libre por las calles aquí de Mazatlán y que al parecer era mascota de alguien. Llegó al Acuario y por un año lo hemos tenido en el Hospital de Fauna y ahora le hemos dado un espacio muy grande al estilo para ella”, detalló.
Comentó además de un tigrillo que fue rescatado, un ocelote, al que no le daban ni 10 por ciento de sobrevivencia y se recuperó.
“Hemos dado menos de 10 por ciento de posibilidad que sobreviva. Pero siendo un gato con nueve vidas, sí sobrevivió y ya tiene seis a siete meses con nosotros. Tenía muchísimos huesos rotos y se está recuperando, está bien, y hemos inaugurado ayer su exhibición, un hábitat muy grande y muy bien al estilo para ambas especies”.
El directivo recalcó que el tercer año es sin duda la consolidación del producto turístico y que si bien en el primero acudió muchísima gente al Gran Acuario Mazatlán porque era un lugar nuevo, en el segundo lo han visitado menos, pero está seguro que en el tercero se definirán los números que va a tener normalmente en promedio de visitas.
“Por eso hay que siempre hacer cosas nuevos y con estos tres novedades, yo espero que los que han venido el primer año del Acuario van a regresar por que el Acuario ha crecido”, expresó.
Norris explicó que la demora obedece a que están realizando pruebas con las temperaturas del agua, la calidad y cómo funcionan los sistemas, porque tienen que ser perfectamente diseñado para que ingrese los animales y el grupo que ya ha crecido.
“Estamos ya en el último escalón. Hay grupo que ha crecido y no sé si todos ustedes recuerdan los primeros pingüinos cuando estábamos al lado, pero ya tenemos tres. Pero los otros dos nacieron dentro del pingüinario que estaba al lado en el antiguo acuario, y tenemos ya un grupo de 14 a 15 pingüinos”.
Aclaró que en las primeras semanas de la exhibición solo van a participar cuatro o cinco pingüinos porque aún se están adaptando al cambio de hábitat.
“Están en un cambio, una adaptación de los animales. Entonces nuestros cuidadores y expertos en pingüinos lo que hacen es eso del grupo, ven cuáles son los más jóvenes, los que no se sientan incómodos en el cambio del hábitat, y poco a poco los van introduciendo del viejo pingüinario al nuevo, que es todo al aire libre”.
Del nuevo hábitat, Norris dijo que está ubicado en la parte de arriba del edificio y es muy distinto del viejo pingüinario, pues además de estar abierto, no habrá cristal o rejillas, tienen mucha más agua y mucho más espacios con una zona de temperatura adecuada, para lo cual se le ha invertido gran esfuerzo de los especialistas y recursos.
El director del Acuario fue entrevistado en el marco de la firma de dos convenios con instituciones educativas de Mazatlán para el intercambio de conocimiento y formación de las nuevas generaciones.