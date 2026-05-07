$!Gran Acuario Mazatlán anuncia apertura de nuevos espacios

El Gran Acuario Mazatlán está celebrando tres años de operar y anunció la próxima apertura de un Pingüinario y nuevos hábitats de tigrillo y mono araña, así como la proyección de un santuario para lobos marinos rescatados.

El lugar registra 2.3 millones de visitantes desde su apertura a la fecha, destacó el director Simon Norris.

Lo que se viene son más atractivos como el nuevo Pingüinario, dijo, que estimó que en menos de 15 días se estaría inaugurando con la exhibición de cuatro especies, incluyendo la cría nacida localmente, y que contará con instalaciones al aire libre y de mayor contacto con los visitantes, de mayor amplitud y temperaturas, dentro del edificio actual.

“Ya estamos esperando el regreso de los pingüinos al Acuario. Los pingüinos no se fueron, han estado siempre aquí, solo están de vacaciones”, comentó.

“Bueno, estamos post-remodelando su nuevo lugar, estamos poniendo los últimos toques de la obra en el nuevo hábitat de pingüinos que está aquí dentro del edificio, no afuera. Y la idea era de hacer la inauguración en el aniversario, pero vamos a tardar una semana más. Siempre hay que que crecer y desarrollar el Acuario”.

El director del Gran Acuario Mazatlán también destacó la suma del sitio de exhibición de dos especies que han sido rescatadas, como el tigrillo y el mono araña, dentro del Hospital de Fauna.

“Hemos hecho una pequeña inauguración. No es un gran exhibición de gran escala, pero hemos inaugurado dos nuevos hábitats para el Hospital de Fauna. Con historia un poquito más complicado, pero llegaron hace más de un año, un mono araña que se llama ‘Chanel’ que lo encontraron libre por las calles aquí de Mazatlán y que al parecer era mascota de alguien. Llegó al Acuario y por un año lo hemos tenido en el Hospital de Fauna y ahora le hemos dado un espacio muy grande al estilo para ella”, detalló.