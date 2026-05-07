$!Gran Acuario Mazatlán anuncian apertura de nuevos espacios

El Gran Acuario Mazatlán está celebrando sus tres años de operar y anunciaron la próxima apertura de nuevo pingüinario y reserva de lobos marinos.

A tres años de su inauguración, el lugar registra 2.3 millones de visitantes y lo celebran con la firma de dos convenios educativos.

Simon Norris y Rafael Lizárraga, directivos del Gran Acuario Mazatlán, destacaron que en el marco de la celebración del tercer aniversario buscaron vincularse con dos instituciones educativas importantes de la ciudad como el Cetmar y el IMMA, para que las nuevas generaciones puedan desarrollar su servicio social y formarse.