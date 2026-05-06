$!Gran Acuario Mazatlán celebra 3 años con 1,000 rescates y casi 2.3 millones de exploradores

MAZATLÁN._ A tres años de haber abierto sus puertas, Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés se consolida como un referente en conservación, educación ambiental y experiencias turísticas en México, celebrando un camino marcado por el compromiso, el aprendizaje y la conexión con la naturaleza.

A través de un comunicado, se informó que el 6 de mayo de 2023, con grandes expectativas y el firme propósito de inspirar a las personas a cuidar nuestros mares, inició esta historia que hoy suma más de 1,000 rescates de fauna a través de su Hospital de Fauna, brindando una segunda oportunidad de vida a especies de la región.

A lo largo de este tiempo, casi 2.3 millones de exploradores han vivido la experiencia del Gran Acuario, convirtiéndose en aliados de un mensaje fundamental: la conservación de nuestro entorno.