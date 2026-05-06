$!Gran Acuario Mazatlán celebra 3 años con 1,000 rescates y casi 2.3 millones de exploradores

MAZATLÁN._ A tres años de haber abierto sus puertas, Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés se consolida como un referente en conservación, educación ambiental y experiencias turísticas en México, celebrando un camino marcado por el compromiso, el aprendizaje y la conexión con la naturaleza.
A través de un comunicado, se informó que el 6 de mayo de 2023, con grandes expectativas y el firme propósito de inspirar a las personas a cuidar nuestros mares, inició esta historia que hoy suma más de 1,000 rescates de fauna a través de su Hospital de Fauna, brindando una segunda oportunidad de vida a especies de la región.
A lo largo de este tiempo, casi 2.3 millones de exploradores han vivido la experiencia del Gran Acuario, convirtiéndose en aliados de un mensaje fundamental: la conservación de nuestro entorno.
Durante estos tres años, el recinto ha evolucionado constantemente con la creación de nuevos hábitats, la integración de diversas especies y el desarrollo de innovadoras experiencias educativas que fortalecen la conciencia ambiental en cada visitante.
Su impacto trasciende lo turístico, con reconocimientos nacionales como el Premio Obras Cemex que distingue los proyectos que destacan por su diseño e innovación, e internacionales como el haber sido considerado finalista del Premio Mies Crown Hall Americas del Instituto de Tecnología de Illinois, un premio bienal que reconoce la excelencia en obras de arquitectura construidas en las Américas.
Gran Acuario Mazatlán reafirma su compromiso de seguir creciendo, creando momentos memorables y, sobre todo, promoviendo el respeto y cuidado de nuestros ecosistemas a través del Centro de Investigaciones Oceánicas.
Gracias por ser parte de esta historia.
Gracias por la confianza, por estos tres años compartidos y por seguir construyendo juntos un futuro más consciente y sostenible.