$!Gran Acuario Mazatlán destaca en Congreso Nacional de la AZCARM con ponencias sobre condicionamiento y bienestar animal

MAZATLÁN._ El Gran Acuario Mazatlán destacó en su participación en la 43 edición del Congreso de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, celebrado en Guadalajara, Jalisco, uno de los encuentros más relevantes del País en materia de conservación de fauna silvestre. De acuerdo a un comunicado, este evento se desarrolló de manera paralela a la reunión de la Asociación Americana de Cuidadores, reuniendo a profesionales, investigadores y especialistas nacionales e internacionales comprometidos con el cuidado de la fauna. Durante el Congreso, se abordaron temas clave relacionados con el bienestar animal, la conservación de especies bajo cuidado humano, el combate al tráfico de vida silvestre y el manejo sostenible de los recursos naturales.

El equipo del Gran Acuario Mazatlán, encabezado por su director general, Simón Norris, e integrado por cuidadores y responsables de la Dirección de Cuidado y Bienestar Animal y Ciencias de la Vida, compartió sus experiencias y avances a través de ponencias especializadas como “Condiciones favorables para la reproducción de pingüinos de Humboldt (Spheniscus humboldti) en Gran Acuario Mazatlán”; “Enriquecimiento ambiental en tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis)” y “Rescate y rehabilitación de fauna silvestre”. Asimismo, se presentó un cartel científico bajo el título “Del fuego al océano: primera implementación de kelp artificial como enriquecimiento en Zalophus californianus en México”, evaluando su nivel de aceptación y las respuestas observadas ante este tipo de estímulos, contribuyendo al fortalecimiento de las estrategias de bienestar animal.

“Estos encuentros resultan esenciales para intercambiar conocimientos, protocolos y experiencias exitosas entre cuidadores y especialistas, promoviendo la mejora continua de los hábitats y las prácticas enfocadas en el bienestar integral de las especies”, señaló el recinto marino en el comunicado. De manera especial, Dayana Ruiz, especialista en Animales Exóticos del Gran Acuario Mazatlán, fue invitada como panelista en la Mesa de Discusión de Cuidadores, donde compartió su trayectoria de más de 18 años en el manejo y atención de fauna, reflexionando junto con otros expertos sobre la evolución del rol del cuidador y los desafíos que enfrentará en el futuro.