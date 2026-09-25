$!Gran Acuario Mazatlán es finalista de los Galardones Ángel del Turismo 2026

MAZATLÁN._ El Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés fue seleccionado como finalista en la categoría Mejor Experiencia Turística de los Galardones Ángel del Turismo 2026, uno de los reconocimientos que celebran a quienes contribuyen a transformar la manera de viajar, descubrir y conectar con México.

A través de un comunicado, el recinto marino informó que, con 11 años de trayectoria, el Ángel del Turismo reconoce a personas, empresas, destinos y proyectos que destacan por su excelencia, innovación y visión humana, además de impulsar una industria turística más sustentable, incluyente, social y accesible.