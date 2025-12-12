$!Gran Acuario Mazatlán fortalece el bienestar animal mediante capacitación especializada en lobos marinos

MAZATLÁN._ Como parte de su compromiso permanente con el bienestar animal y la mejora continua de sus prácticas, colaboradores del Gran Acuario Mazatlán participaron en una serie de capacitaciones especializadas enfocadas en el manejo, nutrición y conservación de lobos marinos.
De acuerdo a un comunicado, a través del Centro de Investigaciones Oceánicas A.C., se impulsaron diversas sesiones formativas dirigidas al equipo de veterinarios, cuidadores profesionales y colaboradores del Gran Acuario.
La primera capacitación, Nutrición de Mamíferos Marinos, fue impartida por Luciano Daniel Huerta Fonseca, representante de la empresa Vallarta Adventures.
Posteriormente, se llevó a cabo la capacitación Conservación y Atención a Varamientos de Lobos Marinos, a cargo de María Fernanda Ramírez Echenique, Supervisora en Cabo Adventures.
Ambas empresas han destacado por su importante contribución al bienestar de mamíferos marinos que ya no pueden reintegrarse al medio natural, así como por su labor en el entorno silvestre, participando activamente en la atención de varamientos y desenmalles de lobos marinos y ballenas.
Durante estas sesiones, el personal del Gran Acuario tuvo la oportunidad de reforzar y ampliar sus conocimientos, basándose en la experiencia directa y el trabajo de campo de los expositores, lo que representa un valor fundamental para la atención responsable de la fauna bajo su cuidado.
Estas capacitaciones se realizaron en el marco de la Segunda Reunión Internacional para el Estudio de Mamíferos Acuáticos, evento que reunió a investigadores regionales, nacionales e internacionales.
La realización de este tipo de encuentros resulta altamente positiva, ya que fomenta el intercambio de conocimientos entre investigadores, e instituciones locales, y a su vez brinda espacios de actualización y profesionalización para los cuidadores de fauna silvestre del Gran Acuario Mazatlán.
Asimismo, permite generar alianzas estratégicas con instituciones especializadas en el ámbito de los mamíferos marinos, fortaleciendo la colaboración por un bien común y avanzando hacia metas de conservación cada vez más ambiciosas.