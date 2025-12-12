$!Gran Acuario Mazatlán fortalece el bienestar animal mediante capacitación especializada en lobos marinos

MAZATLÁN._ Como parte de su compromiso permanente con el bienestar animal y la mejora continua de sus prácticas, colaboradores del Gran Acuario Mazatlán participaron en una serie de capacitaciones especializadas enfocadas en el manejo, nutrición y conservación de lobos marinos.

De acuerdo a un comunicado, a través del Centro de Investigaciones Oceánicas A.C., se impulsaron diversas sesiones formativas dirigidas al equipo de veterinarios, cuidadores profesionales y colaboradores del Gran Acuario.

La primera capacitación, Nutrición de Mamíferos Marinos, fue impartida por Luciano Daniel Huerta Fonseca, representante de la empresa Vallarta Adventures.

Posteriormente, se llevó a cabo la capacitación Conservación y Atención a Varamientos de Lobos Marinos, a cargo de María Fernanda Ramírez Echenique, Supervisora en Cabo Adventures.