$!Gran Acuario Mazatlán honra a dos pilares de la conservación del mangle

MAZATLÁN._ El Gran Acuario Mazatlán realizó un homenaje al investigador de la UNAM Francisco Flores Verdugo y a Leonardo Moroyoqui, de Humedales Sustentables, por su trayectoria y su labor en la protección y restauración del mangle en la región. Flores Verdugo, quien creyó impartiría una charla, fue recibido con aplausos por un grupo de alumnos al ingresar al hábitat del mangle.

Investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, su trabajo ha sido clave en la formación de nuevas generaciones y en proyectos de conservación y reforestación. Los reconocimientos fueron entregados por el director general del Gran Acuario, Simon Norris, y la directora del Centro de Investigaciones Oceánicas, Andreissa Páez, quien destacó la importancia del aporte de ambos investigadores para el hábitat de manglar que hoy exhibe tres especies: blanco, rojo y negro.

Además, se reconoció a estudiantes de la Facimar, invitándolos a continuar su preparación para integrarse a futuros esfuerzos de conservación. Flores Verdugo agradeció la distinción.