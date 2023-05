“La arquitectura se construye por y sobre un colectivo, normalmente no se reconoce y es el nombre de todos esos personajes conocidos, sobre los cuales a mí me gustaría hablar aquí, no solamente es aquél que hizo cada tornillo que estuvo puesto en esto, cada persona que amarró los alambres, si no cada piedra que se extrajo para poder producir este edificio, pero además ese edificio, es el edificio que no se puede reconocer tampoco muy fácilmente, no solo las manos y los cuerpos que lo produjeron, pero porque no tiene una etiqueta, es un edificio que habla de un tiempo pasado pero en el futuro y eso igual no es fácil de entender”, señaló ante los presentes.