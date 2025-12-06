$!Gran Acuario Mazatlán presenta ‘Tiempos de Navidad’, una experiencia temática para toda la familia

MAZATLÁN._ El Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés da la bienvenida a la temporada decembrina con “Tiempos de Navidad”, una nueva experiencia temática que invita a los visitantes a sumergirse en el espíritu navideño a través de escenarios únicos y personajes entrañables. La propuesta sorprende con 11 sets de foto, diseñados para capturar momentos memorables y convertir cada visita en un fantástico recuerdo, señala un comunicado.









Además, los asistentes tendrán la oportunidad de escribir su cartita a Santa, agregando un toque especial a la celebración. Simón Norris, director general de Gran Acuario Mazatlán; y Rafael Lizárraga, director ejecutivo, dieron la bienvenida a los medios de comunicación y los invitaron a ser los primeros en disfrutar de esta experiencia. El diseño de “Tiempos de Navidad” corrió a cargo del equipo de Gran Acuario con la colaboración de Luis Antonio Ríos.









Durante el recorrido, los visitantes podrán encontrarse con duendes, “El Grinch” y otros personajes que darán vida a la atmósfera festiva y acompañarán esta aventura llena de magia. La experiencia estará disponible del 5 de diciembre al 20 de enero de 2026, ofreciendo semanas completas para disfrutar en familia o con amigos de esta propuesta que mezcla creatividad, diversión y espíritu navideño.