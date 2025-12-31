Mazatlán
Gran Acuario Mazatlán proyecta pingüinario y hábitat de flamingos para 2026

Con nuevos proyectos enfocados en la innovación y la conservación, el recinto anuncia la creación de un pingüinario, un hábitat para flamingos y la apertura de un auditorio para actividades educativas durante el próximo año
Leticia López |
31/12/2025 14:45
MAZATLÁN._ El nuevo pingüinario y hábitat de flamingos innovarán en 2026 al Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, prometiendo nuevas experiencias para sus visitantes.

Con una visión de crecimiento, innovación y compromiso con la conservación, el recinto se prepara para recibir el nuevo año con grandes expectativas y una serie de proyectos que enriquecerán la experiencia de sus visitantes, de acuerdo a un comunicado.

Entre las principales novedades que se contemplan para 2026 destaca la preparación de un nuevo hábitat para pingüinos, diseñado bajo los más altos estándares de bienestar animal, así como la creación de un hábitat para los flamingos, que permitirá a los visitantes acercarse aún más a la biodiversidad y conocer la importancia de la conservación de estas especies.

Para iniciar el año con fuerza, Gran Acuario Mazatlán anuncia también la apertura de su auditorio, un espacio moderno con capacidad para 200 personas, que se convertirá en un punto clave para actividades educativas, conferencias, talleres y eventos especiales enfocados en la divulgación científica y la conciencia ambiental.

Estas nuevas experiencias se suman a la oferta ya consolidada del recinto, reafirmando al Gran Acuario Mazatlán como un referente turístico, educativo y de conservación a nivel nacional, se destaca.

