$!Gran Acuario Mazatlán proyecta pingüinario y hábitat de flamingos para 2026

MAZATLÁN._ El nuevo pingüinario y hábitat de flamingos innovarán en 2026 al Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, prometiendo nuevas experiencias para sus visitantes. Con una visión de crecimiento, innovación y compromiso con la conservación, el recinto se prepara para recibir el nuevo año con grandes expectativas y una serie de proyectos que enriquecerán la experiencia de sus visitantes, de acuerdo a un comunicado.

Entre las principales novedades que se contemplan para 2026 destaca la preparación de un nuevo hábitat para pingüinos, diseñado bajo los más altos estándares de bienestar animal, así como la creación de un hábitat para los flamingos, que permitirá a los visitantes acercarse aún más a la biodiversidad y conocer la importancia de la conservación de estas especies.