$!Gran Acuario Mazatlán recibe el Premio Nacional El Ángel del Turismo al Mejor Producto Turístico

PUEBLA._ El Gran Acuario Mazatlán fue distinguido con el reconocimiento al Mejor Producto Turístico durante la ceremonia de los Premios Nacionales El Ángel del Turismo, celebrada en la ciudad de Puebla, en un encuentro que reunió a destacados empresarios, líderes y representantes de la industria turística nacional.
A través de un comunicado, se informó que este importante galardón representa un reconocimiento al desarrollo de una propuesta turística que ha contribuido a fortalecer la oferta de Mazatlán, consolidando al Gran Acuario como uno de los principales atractivos del destino y un referente de inversión, innovación y experiencias para los visitantes.
El premio fue recibido por el empresario hotelero Ernesto Coppel Kelly, impulsor del proyecto, quien estuvo acompañado por la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, y por Rafael Lizárraga Favela, director del Gran Acuario Mazatlán.
La presencia de la titular de Turismo de Sinaloa en esta ceremonia nacional destacó la importancia de continuar proyectando los atractivos turísticos del estado y fortaleciendo la vinculación entre la iniciativa privada y las instituciones encargadas de la promoción turística.
Durante su intervención, Ernesto Coppel Kelly expresó su orgullo por el reconocimiento y destacó las cualidades de los sinaloenses, a quienes describió como personas buenas, trabajadoras y echadas para adelante.
En su mensaje, señaló que el Gran Acuario Mazatlán es precisamente resultado de ese espíritu emprendedor, de la capacidad de trabajar y de la visión de quienes creen en el potencial de Sinaloa para desarrollar proyectos de gran alcance.
Por su parte, la participación de Rafael Lizárraga Favela, al frente de la dirección ejecutiva del Gran Acuario Mazatlán, refleja el trabajo de un equipo comprometido con el desarrollo, la operación y el posicionamiento de este atractivo turístico.
Un reconocimiento que trasciende a Mazatlán
La distinción obtenida en los Premios Nacionales El Ángel del Turismo representa también una noticia positiva para Sinaloa, al colocar en el escenario nacional a un proyecto que contribuye a diversificar las experiencias disponibles para turistas nacionales e internacionales.
El Gran Acuario Mazatlán se ha convertido en un espacio de encuentro entre el turismo, la educación, la conservación y el conocimiento de la vida marina, ofreciendo experiencias que enriquecen la visita al puerto.
Este reconocimiento reafirma el potencial de Mazatlán para competir en el ámbito turístico nacional y demuestra la importancia de seguir impulsando proyectos que generen valor para el destino, fortalezcan su imagen y contribuyan a su desarrollo.
Para el Gran Acuario Mazatlán, este premio es motivo de orgullo, pero también un compromiso para continuar ofreciendo experiencias de calidad y seguir llevando el nombre de Mazatlán y Sinaloa a nuevos escenarios.