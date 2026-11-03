$!Gran Acuario Mazatlán recibe el Premio Nacional El Ángel del Turismo al Mejor Producto Turístico

PUEBLA._ El Gran Acuario Mazatlán fue distinguido con el reconocimiento al Mejor Producto Turístico durante la ceremonia de los Premios Nacionales El Ángel del Turismo, celebrada en la ciudad de Puebla, en un encuentro que reunió a destacados empresarios, líderes y representantes de la industria turística nacional. A través de un comunicado, se informó que este importante galardón representa un reconocimiento al desarrollo de una propuesta turística que ha contribuido a fortalecer la oferta de Mazatlán, consolidando al Gran Acuario como uno de los principales atractivos del destino y un referente de inversión, innovación y experiencias para los visitantes. El premio fue recibido por el empresario hotelero Ernesto Coppel Kelly, impulsor del proyecto, quien estuvo acompañado por la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, y por Rafael Lizárraga Favela, director del Gran Acuario Mazatlán.







La presencia de la titular de Turismo de Sinaloa en esta ceremonia nacional destacó la importancia de continuar proyectando los atractivos turísticos del estado y fortaleciendo la vinculación entre la iniciativa privada y las instituciones encargadas de la promoción turística. Durante su intervención, Ernesto Coppel Kelly expresó su orgullo por el reconocimiento y destacó las cualidades de los sinaloenses, a quienes describió como personas buenas, trabajadoras y echadas para adelante.





