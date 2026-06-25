$!Gran Acuario Mazatlán renueva la aventura con nuevas especies y experiencias interactivas

Entre las novedades destaca Lola, un ejemplar juvenil de lobo marino que, gracias a los cuidados del Hospital de Fauna, encontró una nueva oportunidad de vida y hoy forma parte de una experiencia educativa para los visitantes.

MAZATLÁN._ El Gran Acuario Mazatlán continúa evolucionando para ofrecer experiencias que combinan conservación, educación y entretenimiento, sorprendiendo a locales y turistas con nuevos embajadores del mundo animal.

También se integra el Santuario Tucán, hogar de tucanes pico de canoa rescatados del tráfico ilegal, quienes ahora viven en un entorno seguro que permite al público conocer de cerca sus historias de recuperación y conservación.

Las populares capibaras, el espacio Encuentro Animal, el nuevo hábitat de Chanel, una mono araña rescatada, y la historia de resiliencia del ocelote enriquecen el recorrido.

A ello se suma el renovado hogar de los pingüinos de Humboldt, donde los visitantes podrán admirar la colonia y sus tres ejemplares nacidos en Mazatlán.