$!Gran Acuario Mazatlán reunirá ciencia, arte y conservación durante la Semana del Tiburón 2026

MAZATLÁN._ Del 13 al 18 de julio, Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés será sede de la Semana del Tiburón 2026, una iniciativa organizada en colaboración con el Centro de Investigaciones Oceánicas Mar de Cortés, A.C., que busca acercar la ciencia y la conservación marina a la sociedad mediante actividades dirigidas a públicos de todas las edades. A través de un comunicado, Gran Acuario Mazatlán informó que durante seis días, investigadores y especialistas compartirán conocimientos sobre la importancia de los tiburones en los ecosistemas marinos a través de conferencias, exposiciones, experiencias audiovisuales y actividades de divulgación científica.

Entre las actividades destacadas se encuentra la inauguración de la exposición fotográfica “Visiones de Tiburones”, del investigador y fotógrafo submarino Edgar Becerril, una muestra integrada por imágenes captadas durante expediciones científicas.

La exposición permanecerá abierta hasta el 13 de octubre y estará incluida en el boleto de acceso al recinto. El programa contará además con la participación de especialistas reconocidos como Nancy Saavedra, investigadora de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa y presidenta de la Red Mexicana de Biología Evolutiva.

Con más de dos décadas de trayectoria Mauricio Hoyos Padilla, considerado uno de los investigadores mexicanos con mayor reconocimiento internacional en el estudio y conservación de tiburones, además de colaborar como asesor científico para producciones de National Geographic y Discovery Channel. quienes compartirán experiencias y conocimientos relacionados con la investigación y conservación de tiburones.