$!Gran Acuario Mazatlán se declara en fiesta con los cinco carnavales del mundo

A partir de este 27 de enero, el Gran Acuario Mazatlán celebra la identidad con fiesta, música y color con sus visitantes a través de un viaje a través de “Los 5 Carnavales del Mundo”, una experiencia que celebra la alegría, la diversidad cultural y la pasión que distingue a cada una de las fiestas más alegres del mundo. Un pedacito de Brasil, Venecia, Nuevo Orleans, Colombia y de Mazatlán quedaron plasmados en monigotes, figuras carnestolendas, fusionados en una gran manera de celebrar la vida y sus identidades, dentro del gran edificio marino internacional con sede en esta ciudad.









“Y porque el carnaval se vive, se siente y se disfruta”, anunció Luis Antonio Ríos Momo, el corazón creativo de los periodos temáticos adoptados por este centro de diversión marina, vistiéndole de luces y de algarabía. Esta vez el Mar de Cortés se vistió de luces y los personajes carnestolendos responden al llamado del mar, así desfilaron las medusas, peces mariposa, sirenas y el cortejo real del Carnaval de Mazatlàn y de La Paz, Baja California Sur, estados hermanos que coinciden con la realización de las fiestas del pueblo y ahora entre pasillos y peceras del gran edificio marino. Gracias al equipo y creatividad de Momo es posible que el Acuario de Mazatlán ofrezca diversos espectáculos temáticos como nuevos atractivos y experiencias durante todo el año y en esta ocasión le tocó escenificar los carnavales más importantes del mundo en un solo lugar que estará disponible al público en general hasta el verano. También se expone el arte en miniatura de algunos monigotes del creador Jorge Gárate, conocidos en anteriores carnavales de Mazatlán.









Para la presentación oficial, se montó un show con arlequines, malabaristas y bailarines de la samba brasileña, la bachata colombiana, los ritmos venecianos y el misticismo de Nueva Orleans, que han hecho de los cinco carnavales los más importantes y famosos del mundo. Durante el evento inaugural, Simon Norris, director general del Gran Acuario Mazatlán, dio la bienvenida a los asistentes y agradeció el apoyo y la disposición de reyes y reinas de carnavales anteriores, destacando la importancia de preservar y difundir estas tradiciones que forman parte de nuestra identidad.







