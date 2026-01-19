$!Gran Acuario Mazatlán se prepara para el Carnaval con la colocación del monigote ‘Arlequín del Mar’

MAZATLÁN._ En el marco del ambiente festivo que comienza a sentirse en el puerto, el Gran Acuario Mazatlán realizó la colocación de su propio monigote del Carnaval, denominado “Arlequín del Mar”.

De esta manera, el recinto se prepara para la cuenta regresiva hacia una de las celebraciones más importantes de la ciudad.

El monigote representa la unión entre la tradición del Carnaval de Mazatlán y la identidad marina que caracteriza al puerto, reforzando el vínculo cultural y turístico de esta festividad con el mar.

El Carnaval de Mazatlán se celebrará del 12 al 17 de febrero, fechas en las que la ciudad se llenará de música, color y alegría, atrayendo a miles de visitantes locales, nacionales e internacionales.