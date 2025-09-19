$!Gran Acuario Mazatlán se une al Simulacro Nacional por el Día de la Protección Civil

MAZATLÁN._ En el marco del Día Nacional de la Protección Civil, el Gran Acuario Mazatlán “Mar de Cortés” se sumó este jueves al Simulacro Nacional 2025, reforzando su compromiso con la seguridad y la cultura de prevención entre su personal y visitantes.

De acuerdo a un comunicado, durante el ejercicio se activaron los protocolos de evacuación establecidos, con la participación de todo el personal operativo y administrativo, así como de los visitantes que se encontraban en las instalaciones en ese momento.