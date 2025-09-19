Mazatlán
|
Prevención

Gran Acuario Mazatlán se une al Simulacro Nacional por el Día de la Protección Civil

Activan los protocolos de evacuación y participa todo el personal operativo y administrativo, así como de los visitantes que se encontraban en las instalaciones en ese momento
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
19/09/2025 21:50
19/09/2025 21:50

MAZATLÁN._ En el marco del Día Nacional de la Protección Civil, el Gran Acuario Mazatlán “Mar de Cortés” se sumó este jueves al Simulacro Nacional 2025, reforzando su compromiso con la seguridad y la cultura de prevención entre su personal y visitantes.

De acuerdo a un comunicado, durante el ejercicio se activaron los protocolos de evacuación establecidos, con la participación de todo el personal operativo y administrativo, así como de los visitantes que se encontraban en las instalaciones en ese momento.

El simulacro se llevó a cabo de manera ordenada, sin presentarse ninguna incidencia.

Este tipo de actividades permiten fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia reales, además de sensibilizar a colaboradores y público sobre la importancia de actuar con calma y responsabilidad ante un posible desastre natural.

La participación activa en estos ejercicios reafirma la responsabilidad del Gran Acuario Mazatlán no solo como un espacio de divulgación científica y conservación marina, sino también como un recinto seguro y comprometido con el bienestar de todos.

#Protección Civil
#Simulacro
#Prevención
