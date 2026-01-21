$!Gran Acuario Mazatlán: una experiencia que despierta emociones y conecta con la vida

MAZATLÁN._ Gran Acuario Mazatlán se consolida como uno de los espacios más emblemáticos y fascinantes del puerto, un lugar donde el asombro renace, la curiosidad se activa y la conexión con la vida marina se vive de forma auténtica e inolvidable.

Desde el primer momento, los visitantes se sumergen en un recorrido diseñado para sorprender y emocionar, invitándolos a descubrir el océano desde una nueva perspectiva. Cada hábitat y cada especie —desde estrellas de mar, rayas y medusas, hasta lobos marinos, meros y tiburones— forman parte de una experiencia inmersiva que resalta la extraordinaria riqueza del Mar de Cortés, uno de los ecosistemas marinos más importantes del mundo.