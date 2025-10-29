Gran Acuario Mazatlán y Upsin fortalecen la formación profesional con nuevo convenio

MAZATLÁN._ En un esfuerzo por fortalecer la relación entre el ámbito académico y el sector productivo, el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés y la Universidad Politécnica de Sinaloa formalizaron la firma de un convenio de vinculación académica que permita a sus estudiantes realizar prácticas y estadías profesionales en distintas áreas del recinto marino. Siendo el Gran Acuario Mazatlán un espacio para comprender la vida marina, también abre las puertas a la academia para poner en práctica los conocimientos de los jóvenes estudiantes a través de este tipo de compromisos. Así lo dio a conocer el director general del acuario, Simon Norris, quien expresó que este tipo de acuerdos son de gran importancia para la formación integral de los jóvenes sinaloenses.

Simon Norris, director del Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés ( )

Destacó que este tipo de colaboraciones con universidades permite impulsar la innovación de los jóvenes, el interés por la investigación y el desarrollo del talento local. “Gran Acuario Mazatlán fue construido con la más alta tecnología en sistemas de construcción, filtración y control. Aquí trabajan más de 200 personas de distintas especialidades como biólogos, ingenieros, químicos y veterinarios”, comentó. “Los estudiantes aquí tienen la oportunidad de conocer y participar en todo lo necesario para operar una instalación de este nivel, que no tiene comparación en Mazatlán”. El director del acuario destacó que el recinto es un lugar de aprendizaje, donde los estudiantes pueden involucrarse directamente en procesos reales y complejos, por lo que considera que estos convenios son el futuro de la educación. Por su parte, Elva Patricia Saracho Martínez, Rectora de la Upsin, destacó que el acuerdo representa una oportunidad invaluable para los estudiantes de la institución, quienes deberán cumplir con estadías profesionales como parte de su formación. “Nosotros como universidad buscamos tener acceso a espacios donde los chicos puedan venir a conocer desde cuartos de máquina, cómo funcionan las plantas tratadoras de agua, el funcionamiento general”, comentó. “Buscamos que los jóvenes puedan venir, sean recibidos y los conozcan, porque se puede presentar una oportunidad laboral en algún momento y las empresas voltean a ver quiénes ya estuvieron aquí”.

Rafael Lizárraga Favela, director ejecutivo del Gran Acuario Mazatlán ( )