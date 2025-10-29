Gran Acuario Mazatlán y Upsin fortalecen la formación profesional con nuevo convenio

MAZATLÁN._ En un esfuerzo por fortalecer la relación entre el ámbito académico y el sector productivo, el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés y la Universidad Politécnica de Sinaloa formalizaron la firma de un convenio de vinculación académica que permita a sus estudiantes realizar prácticas y estadías profesionales en distintas áreas del recinto marino.
Siendo el Gran Acuario Mazatlán un espacio para comprender la vida marina, también abre las puertas a la academia para poner en práctica los conocimientos de los jóvenes estudiantes a través de este tipo de compromisos.
Así lo dio a conocer el director general del acuario, Simon Norris, quien expresó que este tipo de acuerdos son de gran importancia para la formación integral de los jóvenes sinaloenses.
Destacó que este tipo de colaboraciones con universidades permite impulsar la innovación de los jóvenes, el interés por la investigación y el desarrollo del talento local.
“Gran Acuario Mazatlán fue construido con la más alta tecnología en sistemas de construcción, filtración y control. Aquí trabajan más de 200 personas de distintas especialidades como biólogos, ingenieros, químicos y veterinarios”, comentó.
“Los estudiantes aquí tienen la oportunidad de conocer y participar en todo lo necesario para operar una instalación de este nivel, que no tiene comparación en Mazatlán”.
El director del acuario destacó que el recinto es un lugar de aprendizaje, donde los estudiantes pueden involucrarse directamente en procesos reales y complejos, por lo que considera que estos convenios son el futuro de la educación.
Por su parte, Elva Patricia Saracho Martínez, Rectora de la Upsin, destacó que el acuerdo representa una oportunidad invaluable para los estudiantes de la institución, quienes deberán cumplir con estadías profesionales como parte de su formación.
“Nosotros como universidad buscamos tener acceso a espacios donde los chicos puedan venir a conocer desde cuartos de máquina, cómo funcionan las plantas tratadoras de agua, el funcionamiento general”, comentó.
“Buscamos que los jóvenes puedan venir, sean recibidos y los conozcan, porque se puede presentar una oportunidad laboral en algún momento y las empresas voltean a ver quiénes ya estuvieron aquí”.
En este mismo sentido, el director ejecutivo del Gran Acuario Mazatlán, Rafael Lizárraga Favela, señaló que este convenio renueva y amplía una colaboración previa, extendiéndose ahora por un periodo de cinco años más.
“Ya habíamos trabajado con la Upsin en el pasado, pero ahora formalizamos esta nueva etapa con mayor alcance. Para nosotros, los estudiantes representan el futuro: son talento joven, creativo e innovador, que puede fortalecer los procesos y aportar crecimiento continuo a las organizaciones”, expresó.
“Muchas veces detectamos perfiles sobresalientes que después se integran a nuestro equipo de trabajo. Es una forma natural y efectiva de vincular la educación con el empleo”.
Lizárraga Favela mencionó que la institución mantiene convenios activos con otras instituciones educativas, como la Universidad Autónoma de Sinaloa, Conalep, el Instituto Madeline y el Centro de Atención Múltiple.
De esta forma, el Gran Acuario Mazatlán fomenta la capacitación continua de su propio personal, apoyando a sus colaboradores para que realicen cursos y entrenamientos en instituciones nacionales e internacionales, con el fin de elevar la calidad y la especialización del equipo.
Con esta firma de convenio, ambas instituciones consolidan su compromiso con la educación práctica, la vinculación laboral y el desarrollo de talento local, representando una inversión en el futuro de los jóvenes y el crecimiento sostenible de Mazatlán.