Gran Maratón Mazatlán 2025 dejará derrama de $155 millones, destacan autoridades

MAZATLÁN._ La 24 edición del Gran Maratón Mazatlán 2025, celebrada este fin de semana, es muy importante por la cantidad de atletas que visitan el puerto y lo ponen en el plano nacional e internacionales, manifestaron el Gobernador Rubén Rocha Moya y la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Además, destacaron que esta justa deportiva deja una derrama económica de cerca de 155 millones de pesos.

“Para nosotros es un orgullo que nos distingan los atletas para venir a Mazatlán. Están felices; están felices sobre todo porque corrieron por la Avenida del Mar y no es cualquier maratón, es importante, pero venir a Mazatlán es muy importante, desde el punto de vista económico tenemos una derrama de 155 millones de pesos más o menos”, dijo Rocha Moya tras encabezar el inicio de las competencias de este domingo.

“Y esto abona, apunta y sobre todo pone en el plano nacional a Mazatlán, a Sinaloa y eso nos da gusto”.

Por su parte, la Presidenta Municipal afirmó que la edición del Gran Maratón Mazatlán 2025 se ha desarrollado bien y se registraron alrededor de 7 mil participantes con una derrama estimada de 155 millones de pesos.

“Va muy bien, estaba comentándoles aquí que son alrededor de 7 mil participantes con una derrama estimada de 155 millones de pesos, fue lo que ahorita estaba comentando nuestro Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, con el impulso y el respaldo de nuestro Gobernador este evento nos proyectamos a nivel nacional e internacional como un Gran Maratón, el Maratón Chevron, que se posiciona dentro de los favoritos del País”, apuntó Palacios Domínguez.

“Ya tenemos 24 años de tradición y vamos a continuar apoyando este tipo de eventos que son eventos masivos, eventos deportivos, eventos que atraen a muchas familias a nivel nacional y de otros países, y sobre todo que dejan gran derrama económica, que eso es muy importante para el pueblo de Mazatlán, y por supuesto el Gobierno municipal también nos unimos a esta promoción y también a participar para que se lleve de la mejor manera”.

Añadió que como Gobierno municipal se estuvo muy atento embelleciendo la ciudad, con tener todo el operativo logístico, operativos de seguridad con los tres niveles de gobierno y todo lo que es el circuito deportivo con buen mantenimiento y para que todos los visitantes y locales disfruten de esta gran fiesta deportiva.

También dijo que es muy importante el arribo de pasajeros de cruceros turísticos porque beneficia a la economía local y también hacen visitas a diferentes lugares de la zona rural, y es importante que se reactive la economía en los pueblos señoriales y en los pueblos aledaños a Mazatlán.

“Entonces estamos muy contentos con los cruceros que están llegando a Mazatlán y estamos listos y preparados para seguir recibiéndolos”, enfatizó la Alcaldesa.

“También decirles que el día de ayer (sábado) concluyó el Fondo de Tenis Femenil, este es un torneo que estuvo también con mucha participación de diferentes tenistas a nivel nacional de diferentes lugares, fueron más de 100 participantes de este torneo y ayer tuvieron la clausura con un concierto de Erik Rubín, y bueno, eso también te habla de cómo estamos consolidándonos como el destino favorito de turismo deportivo en el País”.

El Gran Maratón Mazatlán 2025 se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad con la participación de elementos de instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, como de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, Guardia Nacional, así como corporaciones policiales, Protección Civil y de organismos de auxilio y rescate.

Dicho despliegue se dio tanto en el área de salida y meta como en la ruta de la justa deportiva y en el resto de Mazatlán.