$!Gritan en Semefo y Vicefiscalía en Mazatlán por sus desaparecidos

MAZATLÁN.- Gritos desgarradores retumbaron en la Semefo y la Vicefiscalía de la zona sur en Mazatlán nombrando uno a uno a: Emanuel, Juan Carlos, Santa Edith, José Ramón, William, Juan Ramón, Abel, Carlos Alberto, Miguel Ángel, José Gerardo, Juan Carlos, Jonathan, Iván, Sandra Edith, MIguel Alejandro, Rafael, Jesús, José Luis, José Manuel, José Alexis, José Fernando, Iván Salvador, Carlos Alberto, Teresita, Omar, para exigir información de los cuerpos que han extraído de dos fosas en el Verde, Concordia. Así llegaron las madres, hermanas, sobrinas, hijas, hijos y padres de desaparecidos en Mazatlán a plantarse y realizar la pega de fotografías en las instalaciones de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Mazatlán para reclamar información de cuántos cuerpos han encontrado.









Una a una gritaron: “Escucha tu mamá está en la lucha”, “Por qué los buscamos, porque los amamos”, “Únete, únete, porque tú hijo puede ser”, “Ni uno más, ni uno más, ni un desaparecido más”. “Gobierno, no son mineros ni tiktokeros, nos faltan muchos, pero nuestros hijos también están desaparecidos y queremos que los busquen”, repitieron insistentemente.









Y agregaron: “No venimos armadas solo con el corazón dolido preguntando por nuestros hijos”. Exigen la verdad no silencio.







