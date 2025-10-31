$!Grupo El Cid honra la memoria de Julio Berdegué Aznar con altar de muertos

MAZATLÁN._ Con profundo respeto y sentido de tradición, el Grupo El Cid inauguró su altar de muertos dedicado a la memoria de Julio Berdegué Aznar, fundador del consorcio hotelero, así como a los colaboradores que han dejado huella en la empresa. El altar, que permanecerá en exhibición durante 15 días, fue cuidadosamente elaborado con elementos representativos de la vida, gustos y valores del empresario mazatleco.

El diseño y montaje estuvieron a cargo del Departamento de Entretenimiento del Grupo El Cid, dirigido por Pedro Briseño, quien desde hace nueve años encabeza esta tradición. Durante el acto inaugural, Briseño explicó que este año el altar presenta una ofrenda especialmente abundante, donde las frutas ocupan un lugar destacado. “Sabemos que muchos de nuestros compañeros eran amantes de las frutas, y en honor a ellos y a Don Julio, quisimos llenar el altar de estos colores y aromas que simbolizan la vida”, comentó.

Entre los objetos más representativos destacan las bebidas preferidas de Julio Berdegué, como whisky y vodka en las rocas, así como alimentos y símbolos personales que evocan su historia, incluyendo un pequeño muñeco Campi, en alusión a su vínculo con España”, explicó. “Cuidamos cada detalle para que las almas que nos visitan encuentren lo que más disfrutaban en vida”, añadió Briseño.

Durante la ceremonia se presentó también el performance “Mictlán, el lugar de los muertos”, una representación artística inspirada en la mitología mexica y nahua, que simboliza el recorrido de las almas hacia su descanso eterno. Esta puesta en escena buscó conectar las raíces culturales del Día de Muertos con el homenaje al fundador del grupo y sus colaboradores fallecidos.

Briseño recordó que el altar no solo honra la memoria de quienes ya partieron, sino que también celebra los valores que Julio Berdegué Aznar inculcó en su gente: la unidad, el respeto y el crecimiento compartido. “Don Julio siempre decía que su principal recurso era su gente. Nos enseñó a trabajar con pasión, a superarnos y a ser una gran familia dentro de la empresa. Ese legado sigue vivo gracias a la señora Dolores, y a sus hijos Carlos y Fernando Berdegué, quienes continúan guiando con esos mismos principios”, expresó.

El altar, adornado con flores de cempasúchil, velas, sal, agua e incienso, representa el camino de luz que guía a las almas hacia la ofrenda. “Queremos que sientan que llegan a casa, que este olor a incienso les dé calma y que puedan disfrutar del banquete que con tanto cariño preparamos”, comentó Briseño. En la ceremonia estuvieron presentes los huéspedes, la mayoría de procedencia extranjera; además de algunos invitados especiales, a quienes se les ofreció vino, chocolate y pan de muerto.