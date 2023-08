“Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, como dijo Liliana este es el quinto año que hacemos este evento ‘Todos podemos ser útiles’, paramos un par de años por la pandemia, pero retomamos con todo, Foden para que lo que no saben es una asociación civil que busca favorecer y ayudar a las familias vulnerables de Mazatlán y del sur de Sinaloa, principalmente en cuatro rubros, en alimentación, salud, educación y cuidado del medio ambiente, atacamos otras áreas, pero esas son las principales, con este evento queremos apoyar el área educativa, les decía que el año pasado reanudamos con todo, el año pasado recolectamos con la ayuda de todos ustedes mil 200 kits educativos, es un montón, y ahorita la meta está de mil 200 kits para arriba”, comentó.

“Los kits están conformados por mochilas con todo lo que necesita un niño de diferentes niveles, kinder, primaria y secundaria, juegos geométricos y todo lo que ven aquí, tuvimos una cogida muy buena en este regreso, tuvimos una respuesta fabulosa y esperamos que esté año sea igual este año”, comentó.

Explicó que Foden cuenta con 20 comedores comunitarios, 16 en zona urbana y 4 en zona rural.

“Los comedores comunitarios es la principal zona de ataque porque a través de los comedores es donde podemos atacar las otras áreas que les digo, tenemos un censo con todos los niños, con todas las personas que asisten regularmente a estos comedores, y ahí podemos ver que necesidades hay; estos kits tengan la seguridad de que van a llegar a quien lo necesita, nosotros tenemos censadas a todas estas comunidades, y para que un niño le demos su kits, es un niño que acude regularmente a nuestro comedor y que nosotros sabemos que va a la escuela, y que por lo menos los dos o tres días que nosotros les damos de comer van bien alimentados, es decir, tienen que ir a comer con nosotros, tienes que ir a la escuela para que se hagan acreedores de este kits, el compromiso es que asistan, que vayan, que se alimenten, y reciban toda la ayuda que nosotros le brindamos con el compromiso de que van a ser mejores ellos mismos”.

Isela Calderón exhortó a la ciudadanía a que apoye, ya que todo suma.

“Un punto más para terminar, me gustaría decirles que todo suma, desde un lápiz hasta mil, desde dos borradores hasta 500, es decir, no hay que sentir que porque yo puedo donar 5 lápices no cuenta, todo cuenta, todo suma”.

En el evento recibieron las primeras donaciones en las cuales se pudo apreciar a Valeria Guzmán Mellado, directora del departamento de Relaciones Empresariales del Instituto Mexicano de Alto Aprendizaje (IMAA); Mauricio Aguilar, empresario y experto en iluminación; el Regidor Martín Pérez Torres.

También Nicolás Santa Cruz, de Grupo El Cid; Hugomar Peraza y Sonia de Peraza, integrantes de la CMIC; Abelardo Cantú representante de Grupo Señor Frogs; Berenice Rodríguez, directora del Museo Cicma; el profesor Kennet Gómez Ruiz; el doctor Christian Gómez Ruiz, entre otros.

SÚMESE

La campaña Todo podemos ser útiles termina este 31 de agosto.

DÓNDE

En las sucursales de gasolinas de Grupo Petroil, La Foresta, 12 de mayo, Seminario y La Marina.