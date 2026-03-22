$!Grupo Pistache pone el rock infantil en el último día de la FeliUAS 2026

Previo a la ceremonia de clausura, la agrupación originaria de Culiacán subió al escenario del Polideportivo de la UAS, donde logró conectar de inmediato con niñas y niños a través de dinámicas, canciones e interacción constantes durante el show. Durante su presentación, Pistache interpretó temas tradicionales como “Pin pon, pin pon”, “La víbora de la mar” y “La Bamba”, así como composiciones propias que pusieron a bailar tanto a los más pequeños como a los adultos asistentes la tarde de este domingo.









Además de la música, la banda aprovechó el espacio para compartir mensajes enfocados en el autocuidado, la valentía y la importancia de expresar y denunciar cualquier situación que afecte a la niñez, fomentando así un ambiente de confianza y aprendizaje total. Uno de los momentos más destacados del concierto fue cuando los niños subieron al escenario para participar directamente, tocando instrumentos y formando parte del espectáculo, lo que convirtió la presentación en una experiencia interactiva y memorable.





