Mazatlán
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Literatura

Grupo Pistache pone el rock infantil en el último día de la FeliUAS 2026

Con un espectáculo lleno de energía, música y mensajes positivos, el grupo Pistache se presentó en el último día de actividades de la FeliUAS 2026, ofreciendo un concierto de rock infantil que cautivó a decenas de familia presentes en el evento
Alexis García |
22/03/2026 17:02
22/03/2026 17:02

Previo a la ceremonia de clausura, la agrupación originaria de Culiacán subió al escenario del Polideportivo de la UAS, donde logró conectar de inmediato con niñas y niños a través de dinámicas, canciones e interacción constantes durante el show.

Durante su presentación, Pistache interpretó temas tradicionales como “Pin pon, pin pon”, “La víbora de la mar” y “La Bamba”, así como composiciones propias que pusieron a bailar tanto a los más pequeños como a los adultos asistentes la tarde de este domingo.

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Además de la música, la banda aprovechó el espacio para compartir mensajes enfocados en el autocuidado, la valentía y la importancia de expresar y denunciar cualquier situación que afecte a la niñez, fomentando así un ambiente de confianza y aprendizaje total.

Uno de los momentos más destacados del concierto fue cuando los niños subieron al escenario para participar directamente, tocando instrumentos y formando parte del espectáculo, lo que convirtió la presentación en una experiencia interactiva y memorable.

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Al ritmo de la batería, el bajo y las guitarras, el rock infantil se apoderó del recinto universitario, dejando un mensaje de superación y motivando a los asistentes a acercarse a la lectura, escuchar historias y compartir sus propias experiencias con amigos.

Como parte del Pabellón Infantil, que durante toda la feria ofreció talleres, actividades y espacios recreativos, la actuación de Pistache se consolidó como un cierre ideal para una edición que destacó por su esfuerzo por atraer al público infantil.

#Concierto
#FeliUAS
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