Cristerna dejó en claro que es falso que el Faro se vaya a privatizar o que vayan a acabar con la flora y la fauna del Cerro El Crestón, además de que el Faro no está en venta como se dice por ahí, ya que solo este domingo ingresaron más de 2 mil personas.

“El día de ayer un grupo de manifestantes se manifestaron contra el proyecto de la tirolesa, y ante eso tenemos 10 puntos sobre nuestra postura. Nosotros para salvaguardar la seguridad de nuestros clientes y colaboradores, fuimos respetuosos en todo momento con ellos; la protesta escaló y lamentablemente algunas personas hicieron daños en propiedad ajena, rayando paredes y portones, pero a vehículos propiedad del observatorio 1873. Ante estos hechos y siguiendo el estado de derecho de nuestro país, procederemos legal me contra quien resulte responsable de estos hechos, con el objeto de deslindar más debidas responsabilidades”, expresó Cristerna

Cristerna señaló que ellos siempre han sido respetuosos con las manifestaciones y las decisiones que tome el patronato, sin embargo, añadió que no permitirán que se traspasen los límites de expresión ni los insultos que recibió el personal del Observatorio por parte de las personas de la marcha.

“Sabemos que existen personas que en su afán de alimentar sus intereses personales han creado y alimentado estos mitos, y desafortunadamente han utilizado a personas para crear el entorno y las diferencias entre nosotros. Es increíble que entre los mazatlecos no estemos pisando los callos y los pies unos a otros. Nosotros estamos a favor de la buena comunicación”, añadió Cristerna.

“Nosotros como Grupo Petroil decimos sí a la innovación, sí al libre acceso del faro, sí a la protección ambiental y sí a la tirolesa que es un proyecto que viene a sumar un atractivo turístico para nuestra país”, añadió el director de Innovación”.

Alejandro Cristerna contó que tuvo una reunión con Raquel Briseño Dueñas, Presidenta del Patronato del Faro, en la que hablaron durante una hora y media y tocaron el tema de la tirolesa, además de mencionar que también han buscando a gente opositora al proyecto para dialogar, sin embargo, no ha recibido respuesta de ellos.

“Yo no tenía el gusto de conocer a la maestra; la busqué y ella muy amablemente me dio cita. Estuvimos hablando muy amablemente durante una hora y media; tuvimos puntos de coincidencia, puntos de diferencias, y quedó muy claro que íbamos a ser respetuosos con las declaraciones que ellos tomaran. Nosotros ya hemos trabajado en diversos esfuerzos ambientales de forestación, no solo en zona turística sino también alrededor de Mazatlán”, dijo.

Mónica Medina señaló que el Observatorio sí está abierto al público, sólo que los lunes es su día descanso, por lo que este martes operará sin problemas. Agregó también que ellos como grupo buscan sumar y contribuir con el crecimiento de Mazatlán, y que no es verdad el tema de la privatización del que se quejan los protestantes.

“Es importante que nos quede claro a todos que nosotros no somos el faro, nosotros venimos a sumar, estamos en un espacio de 60 metros cuadrados y vamos a cohabitar con toda la gente que sube al faro de manera gratuita; vamos a contribuir con los nuevos programas que tenga la nueva administración del faro. Queremos pedirle a los medios que nos ayuden a aclarar la malinformación que tiene la gente; ayer gritaban “No a la privatización”, ¿cual privatización? ¡No se puede hacer eso! Tenemos que aclarar eso”, expuso Medina.

Sobre la demanda por daños a propiedad ajena, se dijo que será el área legal de Grupo Petroil la encargada de hacerla con las autoridades correspondientes, y que no ven esto como un acto de venganza ni para echar más leña al fuego, sino un derecho de ellos también para proteger a sus colaboradores y su patrimonio.

Se espera que la nueva tirolesa del faro se inaugure para operar dentro de un mes y medio. El proyecto de dicha tirolesa tuvo un costo de 20 millones de pesos.