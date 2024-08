El Grupo Táctico de Reacción Inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán sigue operando pese al anuncio de que se disolvería luego de que sus integrantes fueron denunciados de presuntamente cometer abusos de autoridad a principios de julio en una pollería en la Colonia Lomas del Ébano y se siguen investigando estos hechos.

”No se ha dado carpetazo, todo se realiza la investigación y no se le dá carpetazo en ninguno, se están buscando los elementos para sancionar... sigue operando (esta Unidad de Reacción Inmediata) hasta que no haya resolución, todos los elementos hasta que no existe una resolución firme de una separación o una sanción trabajan de manera normal”, dijo el Secretario de Seguridad, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

”No hemos tenido hasta ahorita señalamientos (adicionales), han sido efectivas las recomendaciones, los cursos, todo lo que ha pasado, las pláticas, entonces al final de cuentas estamos generando consciencia y vamos cambiando nuestra forma de actuar de los malos elementos, no son todos los elementos los que realizan estos malos actos”.

Fue el 10 de julio pasado cuando se difundieron en redes sociales y medios de comunicación videos de presuntos abusos policiales de parte de integrantes del Grupo Táctico en mención que iba a cargo del director de la Policía Preventiva Municipal, y de señalamientos de robar dinero de las ventas de una pollería en la Colonia Lomas del Ébano.

Tras las denuncias el Alcalde Édgar González Zataráin dio a conocer que ese grupo se desintegraría y que ningún elemento de la SSPM debe usar capuchas o pasamontañas al brindar el servicio público.

Este viernes 2 de agosto el titular de dicha corporación confirmó que ese grupo sigue operando en Mazatlán.

”Sigue operando, en este caso en el Plan Operativo se encuentran enfocados en las periferias de la ciudad, apoyan a la Guardia Nacional, al Ejército en caso de que se presente un evento delictivo, algún reporte de armas lo atiende el grupo también, lo que no puede atender una patrulla con dos elementos lo pueda atender ese grupo con más fuerza, se hace de manera más rápida, esa es la actividad que realiza, todo lo que suena o tiene impacto lo atiende el grupo, así es la función que realiza y las revisiones preventivas cuando no hay una situación de impacto, que son pocas, las realiza el grupo”, continuó.

”Y grupo coordinado, podrá haber una o dos patrullas también ahí de los sectores cuando van a atener un evento vamos a poner de violencia familiar, donde se reporta que hay un arma de fuego se tiene que ir, siempre utilizar las medidas de seguridad necesarias y siempre tener más fuerza que la que se está reportando en el hecho delictivo”.

Barrón Valdez precisó que en que desaparezca este grupo depende del Estado y de las actividades que haya.

”Eso ya depende del Estado, de las actividades también, pero estamos trabajando todavía en eso”, reiteró.