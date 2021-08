Guías de turistas exigen poner fin al libertinaje en servicios de transporte en Mazatlán

La Asociación de Guías de Turistas en modalidad de Servicio Público Federal demandó poner un alto al libertinaje y pirataje en la prestación de ese servicio, puesto que en este nomento cualquiera ofrece el servicio sin estar certificado para ello.

“Hay muchos hoteles que tienen información a la entrada en la que recomiendan contratar viajes con guías certificados, pero, al mismo tiempo, cualquier bell boy, cualquier administrador de hotel, cualquiera que tiene un vehículo ofrece el servicio, ustedes han comprobado que salen vehículos que van a El Quelite, en auriga, con ocho a 10 gentes, con peligro inminente”, acusó Fernando Tirado Díaz, presidente de la Asociación de Guías de Turistas.

Y Mazatlán ya no está para estar calando, señaló, no fue fácil modernizar el transporte, pero se logró, se compraron 50 vans y no se puede permitir que cualquiera dé el servicio.

Señaló que la ley marca que por cada 25 personas que contratan un tour debe haber un guía, pues ya con 14 personas es difícil proporcionar el servicio.

Pero, dijo, para un camión que va a su máxima capacidad, 40 personas, no se contratan dos guías, sino que se recurre a estudiantes de Turismo que prestan su servicio social.

“Los estudiantes tienen derecho de hacer sus prácticas, los contratan como una especie de score, y ahí empieza el pirataje”, dijo.