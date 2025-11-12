$!Guías denuncian acoso y monopolio de taxistas a cruceristas en Mazatlán

MAZATLÁN._ Guías de turistas denunciaron monopolio y acoso de taxistas a cruceristas que llegan a Mazatlán, mientras personal de Vialidad y Transporte no interviene para ordenar la saturación por el exceso de unidades de transporte que se paran en doble y hasta triple fila en las puertas de la terminal marítima del puerto. En un recorrido realizado por el sitio de la avenida Emilio Barragán, se observó una gran cantidad de taxistas que se estacionan en línea amarilla en la zona, así como vans turísticas del otro extremo. También fue visible la incomodidad de los visitantes, quienes bajan al puerto para pasear y llevarse la mejor experiencia que en su tour precontratado, que les ofrecen las navieras, pero se topan con el acoso de una gran cantidad de choferes con cartoncillo ofreciéndoles el servicio de traslados inmersos en una disputa de gremios por los precios.

Desde que salen del pasillo principal de la terminal, se les aglomeran sin que alguna autoridad los controle, incluso se molestan cuando hasta tres veces les responden “No quiero” en español. Este escenario se repite cada que llega un crucero, pero este miércoles se intensificó por la llegada de tres embarcaciones: Nieuw Amsterdam, Norwegian Jade y Carnival Panorama, las cuales traían a bordo más de 8 mil pasajeros.

Una gran cantidad de taxistas, aurigueros, pulmoneros y vans estuvieron concentrados en la zona, en busca de acaparar a los visitantes. Alfonso, quien tiene más de 40 años siendo guía de turista certificado por la Secretaría de Turismo federal, advirtió que, hoy como nunca, existe un desorden en las puertas de la terminal. “Como nunca hay un desorden donde se debe dar la mejor de las bienvenidas al turismo que viene a bordo de los grandes buques turísticos y solo obtienen acoso porque casi los forzan a subirse a los taxis y, si no los convencen, les dicen groserías y les generan molestias”, dijo.

El guía pidió el apoyo de la Secretaría de Turismo de Sinaloa para que intervenga parando la mala promoción que algunos taxistas y demás prestadores de servicios de traslados hacen con el afán de subir al pasaje a toda costa. Citó que los únicos que misteriosamente pueden estacionarse al lado de las puertas y meterse al recinto federal son los taxistas, cuando no cuentan ni con certificación como choferes guías especializados ni tienen placas federales. Mientras que a los que operan las vans de las agencias turísticas, como la de Discovery y Paraíso, entre otras que cuentan con placas federales y con certificación de la Secretaría de Turismo federal como choferes guías para atender al visitante, no los dejan ingresar y los taxistas, como son muchos en volumen, se les amontonan para que no ofrezcan el servicio en unidades nuevas, amplias y acondicionadas.