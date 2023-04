“Hay varios factores, uno de ellos es la inversión que es insuficiente para la infraestructura. Esta es fundamental no para dar trabajo a los constructores, sino que es fundamental para vivir, yo no concibo que pueda haber bienestar si no tienen agua, hospitales y forma de comunicarse adecuadamente”, dijo en su discurso Solares Alemán.

El líder de los constructores en el País advirtió que la brecha de desigualdad está aumentando de nueva cuenta.

“Todos queremos que la corrupción se acabe, todos queremos que nuestra gente viva mejor, todos queremos que se reduzca la enorme brecha que parece se está ampliando entre el que más tiene y el que no tiene prácticamente nada, donde veo que hay algunas diferencias, bienvenidos”, dijo.

“En mi caso todas las opiniones en cómo vamos a llegar a obtener eso, ahí es donde nosotros como constructores, integrantes de una cámara, que provee, las cámaras somos órganos oficial de consulta del gobierno en sus tres instancias, Federal, Estatal y Municipal, tenemos la obligación de hacer propuestas a los que le toca a ahora tomar las decisiones, y esa es la función principal de la relación de comercio con las autoridades de nuestra cámara, hacer propuestas de lo que sabemos hacer y sumarnos a programas de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, aquí estamos para eso”, dijo.

Advirtió de la gran responsabilidad que conlleva el nuevo nombramiento de Trewartha Domínguez, y lo exhortó a realizar ese acercamiento del que habló.

Por su parte, durante su mensaje, Trewartha Domínguez compartió que seguirá trabajando en impulsar la iniciativa de unificar criterios con respecto a la Ley de Obra Pública.