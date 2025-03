Ha bajado la atención del Albergue Peregrino: Padre Rafael Martínez

Cáritas Mazatlán, la cual tiene cómo su instrumento espiritual a la iglesia católica para hacer la caridad de manera organizada, continúa trabajando en pro de los más necesitados explicó el Padre Rafael Martínez.

El director espiritual de la institución, informó que el grupo está conformado por una gran número de profesionales y voluntarios que han hecho que todo fluya con normalidad.

Comentó que en el 2024, fueron 38 mil 652 personas las atendidas en los diferentes programas que ofrecen, por lo que fueron 35 mil 866 servicios los otorgados.

En lo que va del primer trimestre del año dijo que se han podido atender a alrededor de mil personas al mes, lo que equivale un aproximado a 3 mil personas.

Anunció que los programas de la institución cómo son la estancia infantil, la atención de programas de salud, médico general, algunas especialidades como psicólogo, nutriólogo, fisioterapeuta; así como otros programas de farmacia, siguen de manera normal, pero que en el caso del programa Albergue al Peregrino o ayuda al migrante, ha disminuido hasta un 90 por ciento.

“Tengo la satisfacción de que hemos hecho un gran equipo aquí con el voluntariado, las personas que están colaborando en la institución, y también con las personas que nos ayudan porque sin el apoyo de las personas no podemos hacer nada, ya ven que todos nos necesitamos. Estamos trabajando muy satisfactoriamente, cada vez las personas tienen más conciencia de ayudar o de servir, vienen como voluntarios y otras personas de todas condiciones, todas las situaciones sociales también”, dijo.

“El día de ayer yo tenía una reunión que fue de los ejercicios espirituales de San Carlos Borromeo y fueron aproximadamente unas 130 personas. Fue muy buen número, yo no esperaba tanta cantidad, entonces con esto quiero decir que estamos trabajando bien y es muy satisfactorio”, comentó.

“Estamos ahorita atendido y creo que hemos llegado a unas mil personas por mes, unas tres mil más o menos. Y los servicios de médicos es lo que más se atiende, eso es lo que la gente necesita, más por la cuestión de la salud que está tan dolida en el país, por la falta medicamento, etcétera”, dijo.

El programa Albergue al Peregrino o ayuda al migrante, ha disminuido hasta un 90 por ciento dijo.

“Curiosamente no dejan de haber peregrinos, pero ha reducido bastante, un 90 por ciento más o menos. Tenemos una caída, tenemos un 10 por ciento de ayuda nada más porque no hay”, dijo.

“Viene igual, de las mismas personas que vienen deportadas, pero son así a granel, muy poquitos. A la semana creo que tenemos unos 30, una cosa así, les damos el mismo servicio, de hecho ya saben nos dicen ‘estuvimos aquí venimos a que nos ayuden otra vez’, Es así más o menos, repiten”.

De los países que más llegan comentó son de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Atribuyó la baja a la situación política que se vive actualmente.

“Es la situación política, eso, indiscutiblemente porque como ha intervenido el gobierno y entonces ya no dejan andar libremente a las personas, por así decirlo. Los migrantes ya más o menos tienen, por así decirlo, garantizada una estancia mientras permanezcan en los albergues que el gobierno proporciona”, dijo.

“Aunque se trata de un derecho humano el que nosotros podemos caminar libremente por desgracia los políticos no lo miran de esa manera, no respetan los derechos en general, no nada más esté. Aquí en Carita los migrantes vienen a pedir servicio de albergue, alimento, atención médica también, los que ofrece la institución, ropa tenemos para ellos que es gratis todo”, dijo.

Cáritas en números en el 2024

- 38 mil 652 personas atendidas.

- 35 mil 866 servicios otorgados.

- Mil 241 personas atendidas en el albergue Peregrino.

- Mil 916 personas atendidas en despensas.

- 5 mil 727 personas atendidas en el comedor.

- 4 mil 798 personas atendidas en el bazar.

- Mil 035 personas atendidas en guardería.

- 9 mil 613 personas atendidas en farmacia.

- 3 mil 789 personas atendidas en terapia física.

- 545 personas atendidas en optometría.

- 111 personas atendidas en gastroenterólogo.

- 19 personas atendidas en aparatos ortopédicos.

- 32 personas atendidas en nutrición.

- 18 personas atendidas en médico general.

- 11 personas atendidas en pediatría.

- 669 personas atendidas en psicología.

- 8 mil 628 personas atendidas en dental.

- 300 niños y niñas beneficiados con juguetes.

- 200 niños y niñas a las que se les otorgaron bolsas de dulce.