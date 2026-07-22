Ha destinado Gobierno de Mazatlán $560 millones en los últimos 7 años para pago de demandas pérdidas: OCM

El Gobierno Municipal ha destinado 560 millones de pesos en los últimos 7 años para el pago de demandas perdidas por la Comuna, tan sólo en el 2024 presupuestó para ese rubro 200 millones de pesos, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Mazatlán.

Agregó que el los presupuestos de Egresos del 2020 al 2022 se destinaron 10 millones de pesos para cada uno de esos tres años, sin embargo, en el 2023 esa cantidad se elevó a 200 millones de pesos.

En 2024 y 2025 bajó a 120 millones de pesos en cada uno de esos 2 años y para el 2026 aprobó 90 millones de pesos.

“El presupuesto para demandas y resoluciones pasó de ser un gasto relativamente bajo a una presión financiera: en 2023 alcanzó un máximo de 200 millones de pesos, evidenciando el impacto directo de las decisiones administrativas y posibles omisiones sobre el patrimonio público”, añadió en información proporcionada este miércoles.

“En un solo año el presupuesto se multiplicó 20 veces (en este rubro) para después comenzar una reducción sostenida. ¿Qué justificó el aumento de 2023 de manera extraordinaria”.

Tan sólo en marzo del 2022 el Ayuntamiento de Mazatlán terminó de pagar totalmente con dinero y terrenos los 141.8 millones de pesos por la demanda perdida contra Nafta Lubricantes, por un litigio por no permitirle a dicha empresa construir una estación de servicio en la Colonia Palos Prietos, en esta ciudad, durante un trienio municipal de Alejandro Higuera Osuna, pese a que en esa administración le otorgaron un permiso para esa obra, de acuerdo con lo que se dio a conocer públicamente en su momento.

Para ese pago, además de dinero, se entregaron a Nafta Lubricantes un terreno que ocupaba el estacionamiento del Ayuntamiento de Mazatlán en la Calle Mariano Escobedo, en el Centro de la Ciudad, otro con valor de 55 millones de pesos ubicado rumbo a la antes Carretera El Habal-Cerritos, ahora Avenida Ingeniero Mario Arturo Huerta Sánchez y un terreno más que ocupaba el Taller Mecánico Municipal entre la Colonia Casa Redonda y el Parque Industrial Alfredo Bonfil.