Ha disminuido la incidencia delictiva con el reforzamiento de la seguridad en Mazatlán, afirman

Con el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Mazatlán, incluyendo los 2 mil militares anunciados el lunes y que ya se encuentran en este puerto, sí ha beneficiado y ha disminuido la incidencia delictiva, manifestaron la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, y el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Ahorita estábamos viendo la cuestión de cómo ha beneficiado todo este movimiento de los 2 mil militares que ya están aquí en Mazatlán, ayer hicieron un desfile, un despliegue por todo el malecón e hicieron un barrido en lo que es todo el Centro”, añadió Osuna Zavala en entrevista.

“Entonces estamos viendo que se ha estado beneficiando, una de las cosas que nosotros queremos es que en el imaginario del mazatleco ya se sienta más seguro con todos los despliegues que hay y con todos los aciertos que han tenido, últimamente ha habido muchas detenciones, entonces queremos que ese imaginario ya se vaya cayendo lo de la violencia”.

Sobre el retiro militar del destacamento en Cerritos dijo que de ello se tiene una plática pendiente con los hoteleros para que apoyen.

Por su parte el Secretario de Seguridad manifestó en entrevista por separado que con el reforzamiento de la seguridad en Mazatlán hay una mayor cantidad de elementos operativos, el miércoles se hizo una demostración en la Avenida del Mar de la fuerza con la que se está trabajando y va a la baja la incidencia delictiva principalmente en homicidios y lesiones dolosas.

“En cada uno de los sectores en los que se encuentra dividida la ciudad creo que hay bastantes elementos realizando esos patrullajes tanto preventivos y también de reacción porque se han detenido a algunas personas, se han hecho detenciones importantes, también hemos hecho detenciones de personas que portan arma de fuego”, añadió Barrón Valdez.

Expresó que la SSPM se suma a los operativos coordinados que se tienen, en las entradas y salidas de la ciudad también hay patrullajes coordinados y hay algunas operaciones tipo barrido, si les podemos decir así, en ciertas zonas que se tienen identificadas con mayor incidencia delictivo.

Además recordó que personal de la corporación a su cargo realizó una detención de personas que circulaban en motocicleta el lunes, el caso inició con un robo de vehículo en grado de tentativa y ya después se fueron sumando otros delitos.

Sobre las revisiones a motociclistas dijo que tomando en cuenta en modus operandi y algunos datos que se tienen sobre hechos delictivos que se han presentado han sido cometidos por personas que han circulado en motocicleta y en su mayoría de los casos han sido dos personas es por eso que se mencionaba que se iban a intensificar las revisiones a motocicletas con dos ocupantes, no es que se se prohíba que los ciudadanos de bien no puedan viajar dos personas en ese tipo de unidades.

“Sí se ha localizado, no solamente nosotros, sino las autoridades federales también y estatales han realizado detenciones de personas armadas o que circulan en motocicleta, en el Cero Tolerancia, que es el operativo que tenemos permanente también realizamos otro tipo de detenciones también por faltas al Bando, administrativas”.

También expresó que con el retiro del destacamento militar el Cerritos, del que desconoce el motivo, no se deja desprotegida esa parte de la ciudad, pues la zona turística es la que cuenta con mayor vigilancia y se atiende con el Plan Operativo de Seguridad de Verano 2026.

“No, en ningún momento (se encuentra desprotegida esa parte de Mazatlán) porque el Plan Operativo se encuentra estructurado para eso, para realizar revisiones en toda la zona, que separa decir exactamente cómo está estructurado, pero sí hay una protección en toda esa zona, tan es así que han presenciado que ha disminuido los eventos como se venían presentando en días anteriores”, recalcó.

Precisó que desde que se dio el reforzamiento de la seguridad se ha notado la disminución de delitos principalmente en homicidios y lesiones dolosas.

“Principalmente en el homicidio y las lesiones dolosas, en los dempas ha venido a la baja, el robo de vehículos, el robo a motocicletas es un delito que ha venido a la baja, el robo de motocicletas ha habido días que no se ha presentado ningún robo tanto violento como estacionado, el robo de vehículo también ha venido en disminución”, reiteró Barrón Valdez.

“Los delitos de comercio también nos corresponde directamente a Seguridad Pública Municipal también han disminuido”.

Informó que en los últimos 21 días o tres semanas se ha tenido una disminución de 15 por ciento en delitos en general en este municipio, en robo de vehículos estacionados la baja fue de un 50 por ciento, robo de motocicletas 67 por ciento menos, robo a comercio la disminución fue de 75 por ciento y se han recuperado tres armas de fuego, 66 cartuchos útiles, 15 vehículos con reporte de robo y 24 motocicletas con reporte de robo y se han asegurado tres réplicas de arma de fuego.