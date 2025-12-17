Ha habido disminución de enfermedades de infecciones respiratorias agudas en Mazatlán: Salud

Se ha tenido buena respuesta de la ciudadanía a la campaña de vacunación, por ello ha habido disminución de enfermedades de infecciones respiratorias agudas en Mazatlán, dijo el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, Cristopher Jonathan Cruz Magaña.

Agregó que se ha mantenido la diferencia respecto al año 2024, ha habido una disminución considerable, sin embargo, se mantiene la promoción siempre de la salud para que la gente no se enferme y se hace a través de comunicados que se hacen en las escuelas primarias, secundarias y a través de los medios de comunicación, pero también a través de la vacunación.

“Ahorita estamos en una campaña, la cual empezó en octubre, también en marzo y ha habido muy buenos resultados, al gente ha aceptado muy bien la vacunación de influenza, de covid, así como de neumococo y lo que es la de sarampión y rubéola y las RP que es la triple, (Triple Viral; sarampión, paperas y rubéola), hemos tenido muy buena respuesta, entonces es por ello que ha habido una disminución en el tema de las enfermedades de infecciones respiratorias agudas”, continuó Cruz Magala.

“No ha habido (un repunte de casos de influenza en Mazatlán), de hecho los casos se han mantenido, hemos tenido entre 9 y 3 casos de influencia y covid confirmados en Mazatlán, probables puede haber muchos, pero hay que confirmar que para poder nosotros conformar se toma una muestra, de manda al Laboratorio estatal y de todos los casos que mandamos nada más han salido esos positivos”.

Para prevenir dichas enfermedades recomendó a la población primeramente vacunarse, eso va ser una manera de prevención muy importante y la segunda es hacer los cuidados personales desde un estornudo en etiqueta, con el antebrazo, cuidar la distancia la persona que esté enferma y usar cubrebocas.

“Acudir con un facultativo, no agarrar un tratamiento que nos diga el vecino o algún familiar, siempre es bien importante acudir a una institución hospitalaria para qué, para que nos den las medidas que necesitamos hacer, si ocupamos algún tratamiento médico vía oral o vía intravenosa y vía intramuscular serán ellos los que determinen si se ocupa o no se ocupa”, reiteró el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5 de la Secretaría de Salud de Sinaloa, con sede en este puerto.