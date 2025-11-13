Ha pagado Ayuntamiento de Mazatlán este año más de $30 millones por demandas perdidas

En lo que va del presente año el Gobierno de Mazatlán ha pagado más de 30 millones de pesos en demandas perdidas en definitiva, pero tiene comprometidos en total cerca de 70 millones para dichos pagos en este año, dijo el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

”Yo tengo entendido que van, a lo que me estuvo comentando ahorita el Tesorero, más de 30 millones de pesos, pero hay más comprometido, ya eso nos están indicando los jueces que sí o sí tenemos que entrarle”, añadió Ríos Pérez en entrevista.

Agregó que en total en lo que ya fue pagado y lo que está comprometido la cifra asciende a cerca de 70 millones de pesos, pero es un tema que atiende el Tesorero Municipal.

En el Presupuesto de Egresos para el 2025 se destinaron 120 millones de pesos para el gasto de demandas perdidas por el Ayuntamiento de Mazatlán.

Como no se ha utilizado todo ese recurso, una parte de ese dinero y el de otras áreas fue reasignado a rubros donde se requiere, por lo que el Cabildo aprobó por unanimidad la reasignación de 30.4 millones de pesos a diversas dependencias, principalmente al Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” a que se acordó destinarle 15 millones de pesos para el pago de servicios médicos brindados por otros hospitales en caso de policías que han resultado heridos en cumplimiento de su deber y requieren atención médica urgente, se dio a conocer.

El Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán expresó que en la actual administración en los casos en que el demandante tiene la razón jurídica se acuerda el pago, como en el caso de un trabajador cuya demanda es de unos 40 mil pesos, se le paga para resolver ese caso y que después no se tenga que pagarle millones de pesos.

En otro orden de ideas, dijo que tiene entendido que en el caso de los puentes peatonales existe una demanda por parte del concesionario para mantener la misma, por lo que sigue utilizándolos mientras la instancia judicial respectiva resuelva el caso.