$!Ha sido acoso judicial una herramienta del Estado para obstruir el ejercicio de la libertad de expresión: Artículo 19

“Creo que uno de los elementos importantes (para contrarrestar el acoso judicial) es realizar un trabajo ético y que de alguna manera tenga apoyo de su redacción, de sus redactores, si es de algún medio de comunicación pues también de los demás que integran a este medio de comunicación y que de alguna manera busque las redes, hay varias redes en todo el país. Está la Red Rompe el Miedo que tenemos presencia en todo el país y esto de alguna manera ha funcionado para así nosotros poder enterarnos de este tipo de casos y poderlos apoyar”.

Expresó que la Red Rompe el Miedo está en la posibilidad de poder aportar asesorías jurídicas sin ningún tipo de costo a periodistas que hayan sido citados, demandados por el tema de la libertad de expresión.

También dijo que más que nada por la inseguridad hay autocensura y hay grandes zonas del país que se les conoce como zona de silencio.

“Creo que más por la inseguridad, hay zonas de silencio, hay grandes extensiones del país que nosotros conocemos como zona de silencio y lo reconocemos porque identificamos que no hay incidentes con la prensa, no hay información y los mismos compas de la prensa dicen ahí es una zona de silencio, está controlada por la delincuencia o por los caciques y no se puede hacer nada, pero así por un proceso jurídico o una demanda en contra no hemos tenido conocimiento hasta el momento (de autocensura)”, dio a conocer.

Manifestó que no tiene conocimiento que en Sinaloa exista alguna zona de silencio para la prensa, pero sí ha habido como una nueva disposición, una nueva forma de interactuar de la prensa ante la sociedad y Sinaloa es un claro ejemplo, hay más acompañamiento entre los compañeros de este gremio y eso ha permitido que haya ciertas precauciones para el ejercicio de la libertad de expresión.