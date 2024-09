El director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán reiteró el exhorto para que la Sindicatura en Procuración emita la convocatoria para nombrar al nuevo titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento mazatleco y dijo que el trabajo de esa instancia ha sido muy lento.

“Nosotros no hemos tenido ninguna respuesta al respecto (sobre el llamado que hizo el OCM semanas antes) y seguimos lanzando el exhorto porque no hay que perder de vista que en octubre del año pasado se venció el tiempo que marca la propia ley para que una persona ocupe el cargo, entonces ya estamos a 10 meses que pasó esa situación y aún no tenemos el nombramiento del nuevo titular del Órgano Interno de Control”, añadió Gustavo Rojo Navarro en entrevista.

“En los tiempos en los que estamos creo que es de suma importancia que se ocupe la titularidad del Órgano Interno de Control porque viene la entrega recepción (de la administración municipal). Con esa información es con la que el nuevo titular del Órgano Interno de Control trabajaría, debería tener conocimiento de todo lo que se está entregando y de todo lo que se está recibiendo”.

Recalcó que se está en tiempo para que se realice dicho nombramiento y el reglamento establece los tiempos para el procedimiento desde la emisión de la convocatoria hasta la autorización por parte del Cabildo de la propuesta que salga derivada de esa convocatoria, y existe la posibilidad de que el actual encargado del despacho siga en ese puesto hasta que se dé un nuevo nombramiento.

“O pasa uno de los dos, o llega un nuevo titular o le revocan el que sea encargado del despacho y nombren a un nuevo encargado del despacho, pero de que puede seguir Rafael Padilla claro que sí”, añadió Rojo Navarro.

Precisó que tanto el reglamento como la ley al respecto establecen que el titular del OIC puede ser reelegido hasta por un periodo inmediato siguiente, por lo que ahí sí podría estar limitada la participación de Padilla Díaz para reelegirse como titular porque ya ocupó esa responsabilidad durante dos periodos y ya lleva 10 meses como encargado del despacho.

“Sin duda el trabajo del Órgano Interno de Control ha mejorado, sin duda, tiene sus limitantes sí porque también el trabajo que tienen es bastante y yo creo que tendría que hacerse un estudio profundo para ver si el recurso humano que se maneja dentro del Órgano Interno de Control es el suficiente para atender toda la demanda que tiene el Órgano Interno de Control, sin duda sí ha mejorado”.

A pregunta expresa sobre que la propia autoridad municipal ha calificado el trabajo del OIC como muy lento, Rojo Navarro afirmó que también lo percibe así.

“Sí, sigue siendo lento, nosotros las denuncias que presentamos en su momento duraron años en resolverlas... Como comento eso se derivaría de un estudio profundo de ver cuáles son las causas que han motivado la lentitud en la atención de las investigaciones, pudiéramos hacerlo (el estudio) con los elementos, ahorita es precisamente dentro de los acuerdos de la Agenda Ciudadana que estamos culminando, se pidió precisamente un sitio donde se subiera el trabajo del Órgano Interno de Control para nosotros tener esos elementos.

“Ahorita lo que estamos empujando es que esa información se esté alimentando para que ahí tengamos manera de revisarlo”.

Sobre si Padilla Díaz debería continuar al frente del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán, Rojo Navarro dijo que los ciclos ya se cumplieron y hay perfiles muy buenos en ciudadanos que pueden ocupar y desempeñar muy bien ese cargo.